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Италианският футбол избира нов президент на 14 декември след поредния провал на националния отбор

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Спорт
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Джовани Малаго е основен фаворит за поста, след като Италианският олимпийски комитет пое управлението на футболната федерация заради ръководните проблеми

италианският футбол избира нов президент декември поредния провал националния отбор
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Италианската футболна федерация (FIGC) ще проведе нови президентски избори на 14 декември, съобщава АФП. Решението идва на фона на сериозните сътресения в италианския футбол, след като националният отбор не успя да се класира за трето поредно световно първенство.

Това ще бъде второто изборно Общо събрание на федерацията през 2026 година, след като предишният избор на ръководство беше оспорен.

През юни Джовани Малаго беше избран за президент на FIGC, заменяйки Габриеле Гравина, който подаде оставка след поражението на Италия от Босна и Херцеговина във финалния бараж за Мондиал 2026.

Изборът на Малаго обаче беше оспорен заради процедурен проблем, тъй като към момента на гласуването той не е бил регистриран във федерацията.

Във вторник Италианският олимпийски комитет пое управлението на футболната централа и назначи Малаго за главен секретар, като по този начин той запази водещата си роля в ръководството на италианския футбол.

Малаго, който е бивш президент на Италианския олимпийски комитет и на Организационния комитет за Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина през 2026 година, остава основният фаворит за президентския пост. Не е изключено той да бъде и единственият кандидат на предстоящите избори.

Новото ръководство ще има задачата да стабилизира италианския футбол след поредицата от управленски проблеми и третото последователно отсъствие на националния отбор от световните финали.

#Джовани Малаго #Италианска футболна федерация

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