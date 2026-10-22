Италия и Испания отменят граничния контрол за гражданите на двете страни заради кризата в Сеута

Италия и Испания се споразумяха да отменят граничния контрол за гражданите на двете страни, съобщи днес италианското Вътрешно министерство, предаде Ройтерс. Така се слага край на тримесечен спор, предизвикан от наплива на мигранти към испанския ексклав Сеута.

Дясното правителство на Италия първоначално преустанови действието на споразуменията за отворени граници с Испания на 31 юли с аргумента, че иска да гарантира, че мигрантите, пристигащи в Сеута, няма да могат да продължат пътя си към италианска територия.

Мадрид отвърна с аналогична мярка спрямо Рим, определяйки италианските действия като несправедливи, противоречащи на интересите на Европейския съюз и дискриминационни спрямо населението на Испания.

Министрите на вътрешните работи на Италия и Испания разговаряха по телефона и се споразумяха да не удължават преустановяването на действието на правилата на Шенгенското пространство за свободно движение в Европейския съюз, се посочва в италианското изявление.

"Решението, взето след внимателна оценка на ситуацията, ще бъде придружено от засилен обмен на информация, за да се гарантира пълната сигурност на общото Шенгенско пространство", добави министерството.