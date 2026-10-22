БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Румен Радев: ЕП се използва от български евродепутати с...
Чете се за: 03:00 мин.
ЕП критикува правителството на Радев за слабата реакция...
Чете се за: 04:22 мин.
Съдът в Охрид оправда нападателите на Християн Пендиков
Чете се за: 02:37 мин.
Първите 150 000 дози инжекционни грипни ваксини по...
Чете се за: 01:05 мин.
Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн дава обяснения в районното...
Чете се за: 00:40 мин.
Съдът освободи предсрочно осъдения за смъртта на Милен...
Чете се за: 00:47 мин.
И. ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска сваляне на...
Чете се за: 01:37 мин.
Иван Шишков: Код "Червено" за инфраструктурата...
Чете се за: 04:37 мин.
Георг Георгиев: Не може държавата да се занимава с...
Чете се за: 09:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Италия и Испания отменят граничния контрол за гражданите на двете страни заради кризата в Сеута

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Запази
италия испания отменят граничния контрол гражданите страни заради кризата сеута
Снимка: БТА
Слушай новината

Италия и Испания се споразумяха да отменят граничния контрол за гражданите на двете страни, съобщи днес италианското Вътрешно министерство, предаде Ройтерс. Така се слага край на тримесечен спор, предизвикан от наплива на мигранти към испанския ексклав Сеута.

Дясното правителство на Италия първоначално преустанови действието на споразуменията за отворени граници с Испания на 31 юли с аргумента, че иска да гарантира, че мигрантите, пристигащи в Сеута, няма да могат да продължат пътя си към италианска територия.

Мадрид отвърна с аналогична мярка спрямо Рим, определяйки италианските действия като несправедливи, противоречащи на интересите на Европейския съюз и дискриминационни спрямо населението на Испания.

Министрите на вътрешните работи на Италия и Испания разговаряха по телефона и се споразумяха да не удължават преустановяването на действието на правилата на Шенгенското пространство за свободно движение в Европейския съюз, се посочва в италианското изявление.

"Решението, взето след внимателна оценка на ситуацията, ще бъде придружено от засилен обмен на информация, за да се гарантира пълната сигурност на общото Шенгенско пространство", добави министерството.

#миграционната криза в Сеута #Испания #Сеута #граничен контрол #Италия

Последвайте ни

ТОП 24

Дрон удари петролното находище „Шайба“, има двама загинали
1
Дрон удари петролното находище „Шайба“, има двама загинали
И. ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска сваляне на имунитета на депутат от 52-рото Народно събрание
2
И. ф. главен прокурор Ваня Стефанова поиска сваляне на имунитета на...
Иван Шишков: Код "Червено" за инфраструктурата в цяла Северна България
3
Иван Шишков: Код "Червено" за инфраструктурата в цяла...
"Звукът на спасението": Ранен украински войник е евакуиран с дрон
4
"Звукът на спасението": Ранен украински войник е...
Седем задържани при полицейска акция в Поморие и Ахелой, откриха наркотици, боеприпаси и стотици пликчета
5
Седем задържани при полицейска акция в Поморие и Ахелой, откриха...
3 години след присъдата по делото „Милен Цветков“: Кристиан Николов иска да бъде предсрочно освободен
6
3 години след присъдата по делото „Милен Цветков“:...

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към пристанището на Одеса
3
Русия: Поразихме товарен кораб, транспортиращ военни доставки към...
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
4
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
5
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
6
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...

Още от: Европа

Зеленски обвини Русия в използване на касетъчни бомби
Зеленски обвини Русия в използване на касетъчни бомби
Втори задържан за убийството на руския художник Роберт Кузовков в Полша Втори задържан за убийството на руския художник Роберт Кузовков в Полша
Чете се за: 01:15 мин.
Международният наказателен съд е носител на наградата "Сахаров" Международният наказателен съд е носител на наградата "Сахаров"
Чете се за: 00:40 мин.
От Париж до Тирана: Младежкият бунт срещу високите разходи за живот завладява Европа От Париж до Тирана: Младежкият бунт срещу високите разходи за живот завладява Европа
Чете се за: 09:20 мин.
Най-малко трима души загинаха след проливни дъждове в Южна Франция Най-малко трима души загинаха след проливни дъждове в Южна Франция
Чете се за: 01:07 мин.
ЕП критикува правителството на Радев за слабата реакция спрямо Русия след атаките в Черно море ЕП критикува правителството на Радев за слабата реакция спрямо Русия след атаките в Черно море
Чете се за: 04:22 мин.

Водещи новини

Румен Радев: ЕП се използва от български евродепутати с ограничена политическа легитимност в собствената им страна
Румен Радев: ЕП се използва от български евродепутати с ограничена...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
ЕП критикува правителството на Радев за слабата реакция спрямо Русия след атаките в Черно море ЕП критикува правителството на Радев за слабата реакция спрямо Русия след атаките в Черно море
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Съдът в Охрид оправда нападателите на Християн Пендиков Съдът в Охрид оправда нападателите на Християн Пендиков
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Зеленски обвини Русия в използване на касетъчни бомби Зеленски обвини Русия в използване на касетъчни бомби
Чете се за: 03:55 мин.
По света
Ива Михайлова ще бъде съдена задочно в Северна Македония
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
ДПС: Кого арестува Радев и кого страхува?
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Акция в подкрепа на задържания кмет на Сунгурларе, арестът му бил...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Престъпен сговор и търговия с влияние: Повдигнаха обвинения на...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ