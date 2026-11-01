Ивайло Мирчев: Защо българското правителството не каже, че корабът край Калиакра е потопен от три руски дрона?

Критики срещу действията на правителството по повод последния кораб, атакуван с морски дронове, дойдоха и от „Да, България“. Ивайло Мирчев зададе поредица от въпроси към изпълнителната власт.

Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“: „С голяма степен на сигурност може да се твърди, че корабът е потопен от три дрона – руски „Рейдар Би-650“. Защо все още българското правителство не излиза да ни каже, че става дума точно за този дрон – руски дрон или негова модификация?“