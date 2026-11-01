БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Екзитпол на "Алфа Рисърч" към 19.00 ч.: Йотова...
Чете се за: 00:25 мин.
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 19.00 ч., "Мяра": Йотова...
Чете се за: 00:25 мин.
ЦИК: Избирателната активност в страната към 16.00 ч. е...
Чете се за: 00:25 мин.
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е...
Чете се за: 02:07 мин.
415 сигнала за изборни нарушения са постъпили в МВР до...
Чете се за: 01:35 мин.
Първи брифинг на ЦИК за началото на изборния ден: Няма...
Чете се за: 04:55 мин.
Отбелязваме Деня на народните будители
Чете се за: 00:45 мин.
Президентски избори 2026: Избираме седмия държавен глава
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА СЕДМИЯ ПРЕЗИДЕНТ * * * Първи екзитпол към 19.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51,1% подкрепа, Гюров е втори с 44,6% * * * Екзитпол на "Алфа Рисърч" към 19.00 ч.: Йотова води с 52,5%, за Гюров са гласували 43,4%
В развитие

АТАКИ С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Ивайло Мирчев: Защо българското правителството не каже, че корабът край Калиакра е потопен от три руски дрона?

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Запази
Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Критики срещу действията на правителството по повод последния кораб, атакуван с морски дронове, дойдоха и от „Да, България“. Ивайло Мирчев зададе поредица от въпроси към изпълнителната власт.

Ивайло Мирчев, съпредседател на „Да, България“: „С голяма степен на сигурност може да се твърди, че корабът е потопен от три дрона – руски „Рейдар Би-650“. Защо все още българското правителство не излиза да ни каже, че става дума точно за този дрон – руски дрон или негова модификация?“

#сигурността в Черно море #Ивайло Мирчев  #атака с дронове #Критика #опозиция

Водещи новини

ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 19.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51,1% подкрепа, Гюров е втори с 44,6%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 19.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Екзитпол на "Алфа Рисърч" към 19.00 ч.: Йотова води на балотажа с 52,5%, за Гюров са гласували 43,4% Екзитпол на "Алфа Рисърч" към 19.00 ч.: Йотова води на балотажа с 52,5%, за Гюров са гласували 43,4%
Чете се за: 00:25 мин.
Политика
НА ЖИВО: Балотажът: Нощта на избора - в очакване на резултата НА ЖИВО: Балотажът: Нощта на избора - в очакване на резултата
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
ЦИК: Избирателната активност в страната към 16.00 ч. е 19,33% ЦИК: Избирателната активност в страната към 16.00 ч. е 19,33%
Чете се за: 00:25 мин.
Общество
Недоволството във Франция продължава: Синдикатите призовават за...
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Изненадата на вота в област Благоевград: Всеки трети в Белица е...
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
По-голям интерес към балотажа сред сънародниците ни зад граница
Чете се за: 03:12 мин.
По света
В Деня на народните будители: Явор Гърдев беше отличен с наградата...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ