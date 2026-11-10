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Иван Демерджиев: Много са причините за катастрофата на АМ "Тракия"

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Поздравления към колегите, които на ръце са изнесли пострадалите на носилки, заяви вътрешният министър

иван демерджиев причините катастрофата тракия
Снимка: БТА
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Много са причините за катастрофата на АМ "Тракия", заяви вътрешният министър Иван Демерджиев.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Причините са много. Няма свързаност между камерите на АПИ, които в реално време установяват обстановката, и пътните полицаи. Няма информационни табла, които да предупреждават, че има опасност на пътя, от какъв характер е тя и какво трябва да предприемат шофьорите. Ако тези две неща бяха направени през годините назад, реакцията щеше да бъде превантивна, а не последваща."

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Нека да изчакаме брифинга и огледа на Националната следствена служба. Тук е имало видимост около 70 - 80 метра малко преди произшествието. Имало е мъгла, но не толкова гъста. Мъглата рязко се сгъстява на мястото и оттам вече започва тази верижна катастрофа. Изключително бързо се стига до натрупване на автомобилите в посока от София към Бургас. Рязко са се влошили метеорологичните условия. Видимостта, която първоначално е била 70 - 80 метра, е паднала до 10 метра. Това е причината за първоначалното произшествие. Оттам нататък е ясно какво се е случило с водачите, движещи се назад."

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "В момента, в който приключи огледът от служителите на Националната следствена служба, ще започне разчистването на автомобилите. Девет следователи ще дойдат като екип след около час. Това, което се изискваше от нас, е направено. Създадена е организация изключително бързо. Поздравления към колегите, които на ръце са изнесли пострадалите на носилки. Няма достъп до центъра на произшествието. Благодарение на това, че пострадалите бяха изнесени на ръце, на множеството линейки, които се отзоваха, както и на лечебните заведения, които реагираха адекватно и много бързо, на пострадалите беше оказана своевременна помощ."

#Иван Демерджиев #АМ Тракия #катастрофа

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