Иван Демерджиев: Много са причините за катастрофата на АМ "Тракия"

Много са причините за катастрофата на АМ "Тракия", заяви вътрешният министър Иван Демерджиев.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Причините са много. Няма свързаност между камерите на АПИ, които в реално време установяват обстановката, и пътните полицаи. Няма информационни табла, които да предупреждават, че има опасност на пътя, от какъв характер е тя и какво трябва да предприемат шофьорите. Ако тези две неща бяха направени през годините назад, реакцията щеше да бъде превантивна, а не последваща."

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: "Нека да изчакаме брифинга и огледа на Националната следствена служба. Тук е имало видимост около 70 - 80 метра малко преди произшествието. Имало е мъгла, но не толкова гъста. Мъглата рязко се сгъстява на мястото и оттам вече започва тази верижна катастрофа. Изключително бързо се стига до натрупване на автомобилите в посока от София към Бургас. Рязко са се влошили метеорологичните условия. Видимостта, която първоначално е била 70 - 80 метра, е паднала до 10 метра. Това е причината за първоначалното произшествие. Оттам нататък е ясно какво се е случило с водачите, движещи се назад."