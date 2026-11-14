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Иван Иванов пропусна мачбол и отпадна след драматичен тайбрек в Португалия

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Спорт
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18-годишният български тенисист отстъпи пред руснака Павел Лагутин в три сета и приключи участието си на четвъртфиналите във Вале до Лобо

Иван Иванов пропусна мачбол и отпадна след драматичен тайбрек в Португалия
Снимка: БТА
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Тенис ракетата ни Иван Иванов отпадна на четвъртфиналите на турнира по тенис на твърда настилка във Вале до Лобо, Португалия, с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставеният под номер 7 в основната схема 18-годишен варненец допусна драматично поражение от руснака Павел Лагутин с 1:6, 6:2, 6:7(9) след оспорван решителен тайбрек, в който пропусна възможност да затвори срещата.

Иванов започна трудно двубоя и изостана с 0:4 гейма в първия сет. Българинът не успя да намери отговор на силната игра на съперника и отстъпи с 1:6.

Във втората част обаче младият тенисист значително подобри представянето си. Той поведе с 3:1, а впоследствие спечели три поредни гейма в заключителната фаза на сета, за да изравни резултата след 6:2.

Решителната трета част предложи сериозна битка. Лагутин успя да пробие подаването на Иванов и поведе с 4:2, но българинът демонстрира характер, върна пробива и изравни за 4:4.

Така развръзката настъпи в тайбрек, в който Иванов достигна до мачбол при 6:5 точки в своя полза, но не успя да се възползва от възможността.

Последваха драматични разигравания, в които българският талант отрази три мачбола за съперника си. Заемащият 390-ото място в световната ранглиста Лагутин обаче реализира четвъртата си възможност и спечели тайбрека с 11:9.

#тенис турнир във Вале до Лобо, Португалия 2026 г. #Иван Иванов тенис

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