Ивелин Михайлов: Гласуваме за промяна на системата

Един от кандидатите за президент Ивелин Михайлов гласува преди малко във варненското село Неофит Рилски.

Ивелин Михайлов, кандидат за президент: "Гласуваме за промяна на системата и най-накрая да започне да се изпълняват законите и Конституцията, и хората да знаят наистина в каква държава живеят и какво могат да разчитат на властта и да разчитат на себе си. Хората трябва да гласуват, ако искат да имат влияние върху съдбата си. Бог ни е дал свободна воля. Всеки един за своя избор да не се влияе нито от социологии... Няма значение кой е изборът, това е изборът на човека. Имат втори тур, защото най-вероятно избирателната активност няма да е толкова висока, че да може на първи тур, независимо от резултата, да има президент. Така, че днес хората смело да гласуват за своя избор, а на втори тур вече могат да си правят сметки. Това е моят призив към тях."