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Избирателната активност в Бургаско достигна 22,32% към 20.00 часа

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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Избирателната активност в Бургаско достигна 22,32% към 20.00 часа
Снимка: БТА
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Избирателната активност в Бургаска област достигна 22,32% към 20.00 часа, сочат данните на Районната избирателна комисия. До урните са отишли 81 157 души от общо 363 678 избиратели.

В сравнение с 16.00 часа активността се е повишила с 6,67 процентни пункта, като през последните четири часа са гласували още 24 244 души.

Най-висока е активността в община Царево – 29,82%. Следват Несебър с 27,53%, Созопол с 27,42% и Малко Търново с 26,20%.

В община Бургас са гласували 47 021 души, или 25,40% от имащите право на глас.
Най-ниска остава избирателната активност в Айтос – 12,99%. Следват Руен с 14,57% и Сунгурларе с 14,82%.

В останалите общини активността е 16,42% в Камено, 18,17% в Карнобат, 19,29% в Поморие, 21,86% в Приморско и 19,89% в Средец.

#Бургас #изборен ден #избори за президент

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