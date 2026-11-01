Избирателната активност в област Монтана е 18,43% към 16.00 часа. Гласували са 20 949 души от общо 113 644 избиратели, показват данните на Районната избирателна комисия.

За БНТ от РИК съобщиха, че в областта няма нито една дефектирала машина, както и няма подадени жалби и сигнали от началото на деня.

Най-висока е активността в община Георги Дамяново – 34,29%. Там са гласували 549 души от общо 1601.

Следват общините Чипровци с 28,58% и Брусарци с 24,80 на сто.

В община Монтана правото си на глас са упражнили 8832 души от общо 43 766, като активността е 20,18%.

Най-ниска е избирателната активност в община Лом – 13,35%. До урните са отишли 3013 души от общо 22 567 в списъците.

В област Монтана са разкрити общо 289 избирателни секции, като всички са започнали работа на време без сигнали за сериозни проблеми и нередности.

Между 11.00 и 16.00 часа броят на гласувалите се е увеличил с 12 439 души, а активността е нараснала с 10,94 процентни пункта.

От РИК-Монтана съобщиха за БНТ:

“Нито една машина не е дефектирала и в цялата област вота протича спокойно.

Няма подадени жалби и сигнали към РИК 12 -Монтана към този момент.”