Изборът на седмия президент ще се реши на балотаж. Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят с малка преднина пред Андрей Гюров и Георги Кандев.

Двете кандидатпрезидентски двойки се изправят една срещу друга в решаващия вот тази неделя — 1 ноември.

При 100% обработени протоколи от президентския вот е ясно, че на балотаж отиват Илияна Йотава и Андрей Гюров.

Йотова събра 34,8% от гласовете, а Гюров взе 32 на сто. Следващата неделя предстои битката между двамата.

По данни на ЦИК избирателната активност към 16 часа в изборния ден е била 15,95%.

При обработени 100% от протоколите след първите двама кандидати се нареждат: лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов, който събра 12,5 на сто от гласовете. С почти 8% по-малко от него - четвъртото място зае Радостин Василев, който получи 4,6% от гласовете. Ивелин Михайлов събра близо 3,8% и това го подреди пети по резултат. В шестицата влиза и Иван Христанов, който получи 2,4 на сто от гласовете.

Квадратчето "Не подкрепям" никого беше предпочетено от 4,4% от избирателите и изпревари по резултат Ивелин Михайлов и Иван Христанов.

Илияна Йотова твъргва към балотажа като водач по резултати, но само с окооло 42 000 гласа преднина пред Андрей Гюров.

Резултатите се виждат ясно на картата на България. В 27 от всички 31 района двойката Йотова-Вълчев са победители. В останалите 4 района повече гласове имат Гюров-Кандев.