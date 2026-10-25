Изборите в Благоевград започнаха

Още в първите минути след официалния старт на изборния, първите гласоподаватели в Благоевград упражниха правото си на вот. В област Благоевград са разкрити общо 555 избирателни секции, като в 142 от тях се гласува на територията на самата община Благоевград.

Машинният вот е осигурен в 443 секции, докато в останалите 112 се гласува изцяло с хартиени бюлетини. За хората с увредено зрение са подсигурени 68 тактилни шаблона, разпределени в секциите за хартиен вот.

Вижте повече в прякото включване на Миглена Медарова