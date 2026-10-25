Изборите за незрящите: Тактилните шаблони за гласуване и отношението в секциите

Ултрамаратонец Виктор Асенов призова за държавно финансиране на обучението на кучета водачи
Незрящият ултрамаратонец Виктор Асенов призова за по-добра достъпност на градската среда и държавно финансиране на обучението на кучета водачи. В разговор за гражданската активност, емпатията и личния пример той разказа за работата си с ученици и компании и за своята куче водач Тади.
В "Денят започна" той обясни и как мисли да гласува днес.
"Ще гласувам. Ще дам своя избор.
БНТ: Как си решил да гласуваш?
Сега има няколко варианта. Единият е с придружител. Тогава тайната на вота се губи за хората със зрителни увреждания. Т.е. човекът, ако реши да гласува с придружител, той може да гласува неговия придружител с машина или на хартия. В случая аз ще избера да гласувам с придружител, защото предпочитам да е на машина. От миналата година обаче има за хората възможност, които искат шаблон. Брайлов шаблон. Това е шаблон, на който има релефни точки. Както е върху лекарствата, по същия начин има и релефни точки. Шаблонът има квадратчета, където е дупката, т.е. мястото, където човекът слага химикалката и се подписва с химикал... По този начин с машина не може. За мен това, което е редно и смятам, че е най-добре, аз предпочитам с машина да гласувам и предпочитам да се мисли занапред, да се донаправят машините, така че да може човек да слага слушалка в ухото и слуша. Тоест софтуера изчита какво има на екрана. Както на всеки смартфон, в днешно време това го има като софтуер."
Виктор Асенов призова за по-добра достъпност на градската среда. Според него трябва и държавно финансиране на обучението на кучета водачи.
" За мен е най-важната кауза училището за кучета водачи да се финансира изцяло от нулата, т.е. това какво значи от нулата - преди да се родят малките кученца, т.е. докато още майката е бременна, до предаването на човека със зрително увреждане. Давам пример - Тади е на 6 години, тя е с мен от 3 години и половина, т.е. първите две години и половина от живота, от раждането, от първия ден на раждането до две години и половина, тя се обучава всеки ден и това е училище. Моята идея е точно този процес да не се случва да се издържа от спонсорство и дарения, а да се издържа от държавата."
Вижте целия разговор с Виктор Асенов във видеото.