Изборите за незрящите: Тактилните шаблони за гласуване и отношението в секциите

Незрящият ултрамаратонец Виктор Асенов призова за по-добра достъпност на градската среда и държавно финансиране на обучението на кучета водачи. В разговор за гражданската активност, емпатията и личния пример той разказа за работата си с ученици и компании и за своята куче водач Тади.

В "Денят започна" той обясни и как мисли да гласува днес.

"Ще гласувам. Ще дам своя избор. БНТ: Как си решил да гласуваш? Сега има няколко варианта. Единият е с придружител. Тогава тайната на вота се губи за хората със зрителни увреждания. Т.е. човекът, ако реши да гласува с придружител, той може да гласува неговия придружител с машина или на хартия. В случая аз ще избера да гласувам с придружител, защото предпочитам да е на машина. От миналата година обаче има за хората възможност, които искат шаблон. Брайлов шаблон. Това е шаблон, на който има релефни точки. Както е върху лекарствата, по същия начин има и релефни точки. Шаблонът има квадратчета, където е дупката, т.е. мястото, където човекът слага химикалката и се подписва с химикал... По този начин с машина не може. За мен това, което е редно и смятам, че е най-добре, аз предпочитам с машина да гласувам и предпочитам да се мисли занапред, да се донаправят машините, така че да може човек да слага слушалка в ухото и слуша. Тоест софтуера изчита какво има на екрана. Както на всеки смартфон, в днешно време това го има като софтуер."

Виктор Асенов призова за по-добра достъпност на градската среда. Според него трябва и държавно финансиране на обучението на кучета водачи.