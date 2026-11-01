Изборният ден в Бургас приключи при по-висока избирателна активност спрямо първия тур

Изборният ден в област Бургас приключи при избирателна активност от 26,72%. До урните са отишли 97 045 души от общо 363 168 избиратели с право на глас.

Най-висока активност е отчетена в община Царево – 36,47%, следвана от Созопол с 33,58% и Несебър с 30,96%. Най-слабо е участието в общините Руен – 16,21%, и Айтос – 16,85%.

В община Бургас правото си на глас са упражнили 56 041 избиратели, или 30,29%.

В сравнение с първия тур миналата неделя, когато избирателната активност в областта е била 22,32%, на балотажа се отчита увеличение с 4,4%.