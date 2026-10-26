Изборният ден в Бургаско приключи без сериозни затруднения

Изборният ден в Бургаска област приключи с обработени 100% от протоколите малко след 2.00 часа през нощта. В зала „Арена Бургас“ бяха предадени бюлетините и изборните книжа от вота. При окончателната обработка кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев получава 38,5% от гласовете, а Андрей Гюров – Георги Кандев – 26%. Разликата между двете двойки е около 12 процентни пункта. Избирателната активност в областта е малко над 22%.

Около 2.00 часа тази нощ Районната избирателна комисия в Бургас обработи последния протокол от изборния ден. Около 15 минути отнемаше на секционните избирателни комисии да преминат през пунктовете за отчитане на вота. Това е своеобразен рекорд в сравнение с предходни избори, като се има предвид, че Бургаският много мандатен избирателен район е най-големият в страната. Разбира се, имаше и грешки в протоколите, но те бяха значително по-малко в сравнение с предходните избори.

Председателят на Районната избирателна комисия в Бургас Георги Михов определи нощта като сравнително напрегната, но заяви, че работата с всички секционни комисии е приключила оперативно. Сред затрудненията при приемането на изборните книжа е било издирването на две флашки, забравени от секционна комисия в машината за гласуване.

Георги Михов, председател на РИК - Бургас: „Нощта за нас премина сравнително напрегнато, като се опитахме максимално стегнато и оперативно да приключим работата с всички секционни комисии. По-сложно беше издирването на две забравени флашки, които трябваше да извадим от машината, тъй като секционната комисия ги беше забравила. Там организирахме и това, трябваше и това да преодолеем. Секционните комисии могат да кажат, че се справиха сравнително добре.“

Георги Михов, председател на РИК - Бургас: „По-сложно беше издирването на две забравени флашки, които трябваше да извадим от машината, тъй като секционната комисия ги беше забравила там. Та организирахме и това. И това трябваше да преодолеем. Грешки в самите протоколи имаше, защото анализирайки начина на провеждане на изборите и това, че машината отчита изборния резултат, неглижираха сравнително машинния протокол като практически съзнаваха, че финалния отчет, който ще генерира разписката представлява същинските данни, които ще се вземат и от флашката.“

Председателят на РИК – Бургас, призова за максимално опростяване на изборния процес. Според него попълването на излишни документи и сложното подреждане и опаковане на книжата допълнително затрудняват работата на секционните комисии. В идеалния случай обработката на документите на една секция е отнемала около 15 минути – от първоначалната проверка до финализирането на процедурата.

Даниела Коджабашева, председател на СИК: „Щом сме тук толкова рано – спокойно, добре. Нищо че бяхме на хартия. Ние сме от едната бургаска секция дето са на хартия – проблем със захранването имаше устройството, зарядното, адаптера, не работеше.“

През изборния ден в РИК – Бургас, са постъпили сигнали основно за агитационни материали, поставени извън определените за това места или в близост до секционни комисии. Имало е и сигнали за некоректна работа на членове на секционни комисии, но при извършените проверки такива нарушения не са установени.

От комисията припомнят и за случай от изборния ден, при който член на секционна комисия се е явил в нетрезво състояние и впоследствие е бил отстранен. В зала „Арена Бургас“ приемането на протоколите е приключило около 2.00 часа, а след обработката на изборните книжа започна почистването на залата.

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