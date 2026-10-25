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Изборният ден в област Добрич приключи с 18,5% активност

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Надежда Карапанчева
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Чете се за: 01:00 мин.
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изборният ден област добрич приключи 185 сто активност
Снимка: БНТ
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Към 20.25 часа всички избирателни секции в област Добрич са приключили работа, съобщават от Областната дирекция на МВР. Към настоящия момент няма нарушения на обществения ред и на Изборния кодекс.

Общият брой издадени удостоверения за изгубени, откраднати, повредени или унищожени лични документи на български граждани е 23. Служители от МВР - Добрич са ангажирани с охраната до предаване на изборните материали.

По данни на областната администрация от общо 170 746 избиратели правото си на вот са упражнили 31 591 души. Избирателната активност достигна 18,5 на сто.

Най-висока избирателна активност е регистрирана в община Шабла - 25,52%, а най-ниска в община Тервел – едва 9,41 на сто. В областния център Добрич вота си са упражнили 21,07 на сто от имащите право на глас.

#избирателна активност #избори за президент #Добрич #президент

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