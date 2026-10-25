Изборният ден в област Добрич приключи с 18,5 на сто активност

Към 20:25 часа всички избирателни секции в област Добрич са приключили работа, съобщават от Областната дирекция на МВР. Към настоящия момент няма нарушения на обществения ред и на Изборния кодекс. Общият брой издадени удостоверения за изгубени, откраднати, повредени или унищожени лични документи на български граждани е 23. Служители от ОДМВР Добрич са ангажирани с охраната до предаване на изборните материали.

По данни на областната администрация от общо 170 746 избиратели правото си на вот са упражнили 31 591 души. Избирателната активност достигна 18,5 на сто. Най-висока избирателна активност е регистрирана в община Шабла - 25,52%, а най-ниска в община Тервел – едва 9,41 на сто. В областния център Добрич вота си са упражнили 21,07 на сто от имащите право на глас.