Изборният ден в русенско започна спокойно. За технически проблеми в две от електронните устройства в областта съобщават от РИК-Русе.

Проблемът в първото е заради неправилно сверен часовник, а при второто машината не е ориентирала разписка от упражнения вот. Техниците по места вече са отстранили проблемите.

Първите избиратели гласуваха минути след 7 часа. Първоначалните наблюдения са, че хората предпочитат да гласуват с машина, а не с хартиена бюлетина.

Междувременно От РИК напомнят и това, че ако в една СИК има електронно условие, гласуването е задължително с машина.

В Русенско секционните избирателни комисии са 335. От тях 6 са допълнителни, а 5 са подвижни.

По последни данни имащите право на вот в русенско са малко над 195 000.