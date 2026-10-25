БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
България избира седмия президент
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Изборният ден в Русенско започна спокойно

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Запази

Първите избиратели гласуваха минути след 7:00 часа

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Изборният ден в русенско започна спокойно. За технически проблеми в две от електронните устройства в областта съобщават от РИК-Русе.

Проблемът в първото е заради неправилно сверен часовник, а при второто машината не е ориентирала разписка от упражнения вот. Техниците по места вече са отстранили проблемите.

Първите избиратели гласуваха минути след 7 часа. Първоначалните наблюдения са, че хората предпочитат да гласуват с машина, а не с хартиена бюлетина.

Междувременно От РИК напомнят и това, че ако в една СИК има електронно условие, гласуването е задължително с машина.

В Русенско секционните избирателни комисии са 335. От тях 6 са допълнителни, а 5 са подвижни.

По последни данни имащите право на вот в русенско са малко над 195 000.

#президентски избори 2026 #Русе #гласуване

Последвайте ни

ТОП 24

Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
1
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
2
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
3
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на Бинев, заподозрени за неговото убийство
4
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на...
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
5
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
Неуредени финансови отношения е водещата версия за убийството на Слави Бинев
6
Неуредени финансови отношения е водещата версия за убийството на...

Най-четени

Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
1
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
2
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
3
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
4
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на Бинев, заподозрени за неговото убийство
5
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на...
Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм законосъобразно моите функции
6
Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм...

Още от: Президентски Избори 2026

Изборният ден в Монтана започна спокойно
Изборният ден в Монтана започна спокойно
Изборите за незрящите: Тактилните шаблони за гласуване и отношението в секциите Изборите за незрящите: Тактилните шаблони за гласуване и отношението в секциите
Чете се за: 03:00 мин.
Как започна изборният ден в Кърджали Как започна изборният ден в Кърджали
Чете се за: 02:02 мин.
Вотът в Сливен ще се проведе в 292 секционни избирателни комисии Вотът в Сливен ще се проведе в 292 секционни избирателни комисии
Чете се за: 00:27 мин.
Как се гласува с машина? Как се гласува с машина?
5639
Чете се за: 02:07 мин.
Раздадоха изборните книжа в Смолян Раздадоха изборните книжа в Смолян
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

България избира седмия президент
България избира седмия президент
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Вотът в чужбина: Общо секциите зад граница са 613 в 60 държави Вотът в чужбина: Общо секциите зад граница са 613 в 60 държави
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Изборният ден в Турция започна без проблеми (СНИМКИ) Изборният ден в Турция започна без проблеми (СНИМКИ)
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Дълги опашки за гласуване се извиха в Белград (СНИМКИ) Дълги опашки за гласуване се извиха в Белград (СНИМКИ)
Чете се за: 00:22 мин.
По света
Къде и кога се ограничава движението в деня на вота в София?
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
И в Бургас – първи проблеми с машинното гласуване
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Вотът на незрящите – с тактилни шаблони или с машини
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
1000 арестувани след протестите във Франция, този път без погроми...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ