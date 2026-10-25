Изборният ден в седемте секции в Северна Македония преминава спокойно

В седемте избирателни секции на територията на Северна Македония изборите за президент и вицепрезидент на България започнаха навреме и протичат без проблеми. До 11.00 часа местно време (12.00 часа българско време) според данни на СИК са гласували 141 български граждани.

В посолството на България в Скопие са гласували 41 избиратели, в Генералното консулство в Битоля - 17 гласоподаватели са подали своя глас, 20 са гласували в Охрид, 18 в Струмица, 16 в Кавадарци, 14 в Прилеп. В Кочани, където за пръв път има открита секция, са гласували 15 български граждани.

Снимки: БТА

Изборният ден, който продължава до 20.00 часа (21 часа българско време), преминава спокойно.