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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Изборният ден в седемте секции в Северна Македония преминава спокойно

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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изборният ден седемте секции северна македония преминава спокойно
Снимка: БТА
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В седемте избирателни секции на територията на Северна Македония изборите за президент и вицепрезидент на България започнаха навреме и протичат без проблеми. До 11.00 часа местно време (12.00 часа българско време) според данни на СИК са гласували 141 български граждани.

В посолството на България в Скопие са гласували 41 избиратели, в Генералното консулство в Битоля - 17 гласоподаватели са подали своя глас, 20 са гласували в Охрид, 18 в Струмица, 16 в Кавадарци, 14 в Прилеп. В Кочани, където за пръв път има открита секция, са гласували 15 български граждани.

Снимки: БТА

Изборният ден, който продължава до 20.00 часа (21 часа българско време), преминава спокойно.

#спокойно #Северна Македония #изборен ден

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