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Изборният ден в Шуменска област започна навреме и без проблеми

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Здравка Русева
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Изборният ден в Шуменска област започна навреме и без проблеми
Снимка: БНТ
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В Шуменска област изборният ден започна нормално и навреме. В РИК не са постъпили сигнали за мишини, които не работят, както и за комисии без необходимия кворум.

Общо 317 са секциите в 30 МИР-Шумен. В 247 секции се гласува с машини, в 98 от тях има по две устройства. В 70 секции, в които по списък гласуват под 300 избиратели, вотът е само с хартиени бюлетини.

Най-много са изборните секции в община Шумен – 127 плюс четири подвижни, а най-малко в община Смядово – 12. Подвижните избирателни секции в десетте шуменски общини са общо 22 и в тях гласуването е с хартиени бюлетини. В област Шумен общият брой на избирателите с право на глас на изборите за президент и вицепрезидент е 185 537 души.

За първи път на тези избори са налични тактилни шаблони, чрез които правото си на глас могат да упражнят избиратели с увредено зрение. В Шуменско са доставени 40 шаблона, които са разпределени в секциите по селата, където се гласува с хартиени бюлетини.

По информация от пресцентъра на полицията в Шумен до този час няма данни за инциденти, които биха застрашили нормалното протичане на изборите. Над 350 служители от ОД на МВР осигуряват охраната на изборните секции, обществения ред и сигурност в деня на вота. На разположение са и 31 мобилни групи, които ще работят по постъпили сигнали за нарушения, свързани с изборния процес, пътната безопасност и работа по престъпления от общ характер. Първата информация за избирателната активност РИК ще предостави в след 11:30 ч.

#България избира президент #изборния ден #РИК #Шумен

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