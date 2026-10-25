Изборният ден в София - предизвикателства и проблеми
В 31-во училище „Иван Вазов" изборите започнаха с проблеми. Машината в 82-ра секция не режеше разписките. Пред вратата се образува лека опашка.
- „Какво ви доведа толкова рано?
Иван: „Имам си работа през деня.“
- „Обаче не са готови.“
- „Еми, чакам!“
Юлиана Шилева, 82 секция: „Проблемът е, машината не иска да откъсне разписката, пуска я, но не я откъсва.“
- „И сега на хартия ли ще минете?“
- „А не, моля ви се, това не е опция и не е добре.“
В 07.30 часа дефектът беше отстранен и хората започнаха да гласуват.
- „Традиционно ли гласувате толкова рано?“
Илонка Сейкова: „Да, защото от 08.00 съм на спорт.“
- „Малко се наложи да изчакате?“
- „Няма проблем.“
В квартал „Захарна фабрика" гласува 95-годишният Ганчо. Досега не е пропускал избори. Трудно се качи по стълбите и имаше леки затруднения с машината, но все пак се справи.
- „За пръв път ли гласувате с машина?“
Ганчо Ганев: „Да, за пръв път.“
- „Трудно ли беше?“
Ганчо Ганчев: „Както показвате и помагате не е трудно.“
В 10-та секция към 09.00 часа изборната активност не беше висока.
Атанас Лозанов, председател на 10 секция: „Призовавам хората да се събудят и да гласуват, защото техният глас има власт.“
Гласоподавателите е важно да знаят да сгъват разписките два пъти, а преди да я пуснат в урната трябва да бъде подпечатана.