Изборният ден в София - предизвикателства и проблеми

В 31-во училище „Иван Вазов" изборите започнаха с проблеми. Машината в 82-ра секция не режеше разписките. Пред вратата се образува лека опашка.

- „Какво ви доведа толкова рано? Иван: „Имам си работа през деня.“ - „Обаче не са готови.“ - „Еми, чакам!“ Юлиана Шилева, 82 секция: „Проблемът е, машината не иска да откъсне разписката, пуска я, но не я откъсва.“ - „И сега на хартия ли ще минете?“ - „А не, моля ви се, това не е опция и не е добре.“

В 07.30 часа дефектът беше отстранен и хората започнаха да гласуват.

- „Традиционно ли гласувате толкова рано?“ Илонка Сейкова: „Да, защото от 08.00 съм на спорт.“ - „Малко се наложи да изчакате?“ - „Няма проблем.“

В квартал „Захарна фабрика" гласува 95-годишният Ганчо. Досега не е пропускал избори. Трудно се качи по стълбите и имаше леки затруднения с машината, но все пак се справи.

- „За пръв път ли гласувате с машина?“ Ганчо Ганев: „Да, за пръв път.“ - „Трудно ли беше?“ Ганчо Ганчев: „Както показвате и помагате не е трудно.“

В 10-та секция към 09.00 часа изборната активност не беше висока.

Атанас Лозанов, председател на 10 секция: „Призовавам хората да се събудят и да гласуват, защото техният глас има власт.“

Гласоподавателите е важно да знаят да сгъват разписките два пъти, а преди да я пуснат в урната трябва да бъде подпечатана.