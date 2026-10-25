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Изборният ден в София - предизвикателства и проблеми

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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изборният ден софия предизвикателства проблеми
Снимка: БТА
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В 31-во училище „Иван Вазов" изборите започнаха с проблеми. Машината в 82-ра секция не режеше разписките. Пред вратата се образува лека опашка.

- „Какво ви доведа толкова рано?

Иван: „Имам си работа през деня.“

- „Обаче не са готови.“

- „Еми, чакам!“

Юлиана Шилева, 82 секция: „Проблемът е, машината не иска да откъсне разписката, пуска я, но не я откъсва.“

- „И сега на хартия ли ще минете?“

- „А не, моля ви се, това не е опция и не е добре.“

В 07.30 часа дефектът беше отстранен и хората започнаха да гласуват.

- „Традиционно ли гласувате толкова рано?“

Илонка Сейкова: „Да, защото от 08.00 съм на спорт.“

- „Малко се наложи да изчакате?“

- „Няма проблем.“

В квартал „Захарна фабрика" гласува 95-годишният Ганчо. Досега не е пропускал избори. Трудно се качи по стълбите и имаше леки затруднения с машината, но все пак се справи.

- „За пръв път ли гласувате с машина?“

Ганчо Ганев: „Да, за пръв път.“

- „Трудно ли беше?“

Ганчо Ганчев: „Както показвате и помагате не е трудно.“

В 10-та секция към 09.00 часа изборната активност не беше висока.

Атанас Лозанов, председател на 10 секция: „Призовавам хората да се събудят и да гласуват, защото техният глас има власт.“

Гласоподавателите е важно да знаят да сгъват разписките два пъти, а преди да я пуснат в урната трябва да бъде подпечатана.

#президенски избори #София #гласуване

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