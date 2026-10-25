Изборният ден в София започна
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Започна изборният ден в столицата.
В 31-о училище "Иван Вазов" в София изборните секции вече отвориха врати.
В столицата 1606 са основните избирателни секции. Те са разпределени между трите избирателни комисии.
След приключване на изборния ден документите се обработват на две места - зала "Арена 888" и "Асикс Арена".
Вижте повече в прякото включване на Карина Караньотова