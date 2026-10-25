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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Изборният ден в София започна

Карина Караньотова от Карина Караньотова
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Започна изборният ден в столицата.

В 31-о училище "Иван Вазов" в София изборните секции вече отвориха врати.

В столицата 1606 са основните избирателни секции. Те са разпределени между трите избирателни комисии.

След приключване на изборния ден документите се обработват на две места - зала "Арена 888" и "Асикс Арена".

Вижте повече в прякото включване на Карина Караньотова

#България избира президент #София

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