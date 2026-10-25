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Изборният ден в Турция започна без проблеми (СНИМКИ)

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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Без проблеми започна изборният ден в Турция. Този път секциите са три пъти повече в сравнение с парламентарния вот през април.

Вече два часа тече изборният ден в Турция след смяната на часовото време в България. Южната ни съседка е с един час напред от нас. Но такива избори в Турция не сме виждали досега. Обикновено в този час коридорите са пълни с опашки, с хора желаещи да дадат своя вот.

В секцията в истанбулския квартал "Авджълар", където има изключително много изселници, гласувал е само един човек, като изключим членовете на секционната избирателна комисия. Същата е ситуацията и в повечето секции. До 10 души са гласували два часа след началото на изборния ден в секциите в Истанбул и в Бурса. Няма значение дали секцията е с гласуване с хартиени бюлетини или с машини, навсякъде е регистрирана изключително ниска избирателна активност за Турция. Повечето хора идват рано сутринта, за да дадат своя вот.

Три пъти повече са секциите в цяла Турция – 78 в цяла Турция. В Истанбул са най-много – 22 секции. Всички откриха изборния ден безпроблемно. Може би обяснението дойде още с липсата на заявления преди началото на деня. Те бяха по-малко отколкото тези на парламентарния вот. Някои хора казват, че причината е липсата на предизборна кампания в Турция сред изселниците. Други пък смятат, че причината е може би декларациите, които за разлика от предишни избори трябва да се попълват вътре в избирателната секция.

Вижте прякото включване на спец. пратеник на БНТ в Турция Тоня Димитрова

#България избира президент #Турция #изборен ден

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