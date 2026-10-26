Изборният ден във Варна премина спокойно, активността е 25%

100% от протоколите на секционните избирателни комисии във Варненска област са обработени. Избирателната активност в региона е 25%, като най-ниска е отчетена в Девня – едва 14%. Изборният ден във Варненска област премина спокойно, без сериозни нарушения и технически проблеми в секциите. Районната избирателна комисия във Варна вече е приключила работата си, след като са обработени всички пристигнали протоколи.

Според обобщените резултати Илияна Йотова получава 32% от гласовете в региона, а Андрей Гюров – 30%. Костадин Костадинов, лидер на „Възраждане“ и родом от Варна, събира подкрепата на 16% от избирателите.

Близо 4355 души, или около 4% от гласувалите, са избрали опцията „Не подкрепям никого“. Избирателната активност във Варненска област остава ниска – 25%. Най-висока е тя в град Варна, а най-ниска – в Девня, където до урните са отишли едва 14% от избирателите.

Към момента обстановката пред Районната избирателна комисия във Варна е спокойна, а работата по обработването на изборните книжа е приключила.

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