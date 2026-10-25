БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Специална програма на БНТ за президентските избори...
Чете се за: 04:55 мин.
Отстраниха председател на СИК в Бургаско след сигнал за...
Чете се за: 01:10 мин.
Първи брифинг на ЦИК в изборния ден: Няма данни за жалби...
Чете се за: 03:12 мин.
България избира седмия президент
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Изборният ден във Великобритания: 24 секции в Лондон и нови изисквания за гласуване

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Освен четирите секции в българското посолство в Лондон, в британската столица са разкрити още 24 избирателни секции. По две секции има в районите с най-големи български общности – Баркинг, Палмърс Грийн и Стратфорд.

Увеличеният брой секции вероятно ще улесни гласуването на нашите сънародници. Ново изискване обаче може да доведе до затруднения и забавяне на изборния процес. Става въпрос за попълването на декларациите пред самата секционна избирателна комисия. Досега това можеше да се прави и предварително, извън изборната секция.

В някои секции помещенията са достатъчно просторни, но има опасения, че на местата с по-малко пространство новото изискване може да доведе до забавяне. Предварително желание да гласуват във Великобритания са заявили 5800 български граждани.

Вижте още в прякото включване на Теодора Гатева

#изборите в чужбина #президентски избори 2026 #Великобритания

Водещи новини

Първи брифинг на ЦИК в изборния ден: Няма данни за жалби и сигнали за нарушения
Първи брифинг на ЦИК в изборния ден: Няма данни за жалби и сигнали...
Чете се за: 03:12 мин.
Политика
Отстраниха председател на СИК в Бургаско след сигнал за употреба на алкохол Отстраниха председател на СИК в Бургаско след сигнал за употреба на алкохол
Чете се за: 01:10 мин.
Общество
България избира седмия президент България избира седмия президент
Чете се за: 01:05 мин.
Общество
Вотът в чужбина: Общо секциите зад граница са 613 в 60 държави Вотът в чужбина: Общо секциите зад граница са 613 в 60 държави
Чете се за: 00:47 мин.
Балкани
Изборният ден в Турция започна без проблеми (СНИМКИ)
Чете се за: 02:10 мин.
Балкани
И в Бургас – първи проблеми с машинното гласуване
Чете се за: 01:15 мин.
Регионални
Дълги опашки за гласуване се извиха в Белград (СНИМКИ)
Чете се за: 01:52 мин.
По света
Специална програма на БНТ за президентските избори – от...
Чете се за: 04:55 мин.
Общество
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ