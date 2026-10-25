Изборният ден във Великобритания: 24 секции в Лондон и нови изисквания за гласуване

Освен четирите секции в българското посолство в Лондон, в британската столица са разкрити още 24 избирателни секции. По две секции има в районите с най-големи български общности – Баркинг, Палмърс Грийн и Стратфорд.

Увеличеният брой секции вероятно ще улесни гласуването на нашите сънародници. Ново изискване обаче може да доведе до затруднения и забавяне на изборния процес. Става въпрос за попълването на декларациите пред самата секционна избирателна комисия. Досега това можеше да се прави и предварително, извън изборната секция.

В някои секции помещенията са достатъчно просторни, но има опасения, че на местата с по-малко пространство новото изискване може да доведе до забавяне. Предварително желание да гласуват във Великобритания са заявили 5800 български граждани.

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