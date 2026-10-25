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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Изборният ден във Видинско започна спокойно, полицията проверява случай с реквизитни евробанкноти

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Близо 79 000 избиратели имат право на глас в област Видин на президентските избори. Те ще могат да упражнят правото си на глас в общо 256 избирателни секции. Машинно гласуване е предвидено в 124 от тях. В общините Бойница, Макреш и Чупрене, където секциите са с под 300 избиратели, няма да има машини и гласуването ще се извършва изцяло с хартиени бюлетини.

Изборният ден в област Видин е започнал навреме и без нарушения. По данни на местния РИК всички машини сутринта са стартирали безпроблемно. Около 300 полицаи ще охраняват изборите във Видинско, два сигнала са подадени в прокуратурата по време на цялата предизборна кампания. При последвалите проверки не са установени данни за извършено престъпление или нарушение. Във връзка с превантивната дейност полицаите са съставили и два предупредителни протокола.

Преди седмица по време на спецоперация на МВР са открити боеприпаси и множество евробанкноти с вид на реквизитни в квартал „Нов път“. Те са намерени в къща, обитавана от 20-годишен мъж. Той е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство.

Все още не е ясно дали намерените пари са били предназначени за купуване на гласове или за друга дейност, свързана с изборния процес. Необходимо е да бъде установено тяхното предназначение, както и дали има връзка между откритите предмети и евентуални нарушения на закона.

Светлана Тодорова, председател на СИК: "Изборният ден започна съвсем спокойно. Подготовката беше на ниво и още в първите минути на 07.00 часа имахме избирател. Нямахме проблеми с машината. За сега всичко върви добре. В нашата секция няма заменки. Екипа за сега се справя добре. Имаме разпределение на задачите. Всеки знае какви са му задълженията. И се справяме засега на ниво. И се надяваме така да продължи до края на деня."

Полина Петкова, член на СИК: „В нашата секция нямаме машина, тъй като имаме под 300 души избиратели по списък и сме само с хартиени бюлетини, Беше ни подсигурена духалка от общината.“

- „Искам да бъде обединител на нацията.“

Вижте още в прякото включване на Тихомир Игнатов

#реквизитни евро банкноти #изборен ден #видинско #полиция

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