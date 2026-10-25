Изселниците в Турция не отидоха до урните, рекордно нисък вот в южната ни съседка

Рекордно ниска избирателна активност и в съседна Турция, въпреки че секциите са 3 пъти повече в сравнение с последните парламентарни избори - 78.

През целия ден останаха пусти коридорите и празни секциите. Оказва се, че 3 пъти повече секции не означава и 3 пъти повече гласували. Изселниците тук казаха, не, не ни интересува първия вот за президент. И макар да не беше официално обявен бойкот, поведението им сочеше точно това. И причините, разбира се, са събитията и арестите в няколко общини от миналата седмица.

Коридорите са пусти, членовете на секционните комисии квартал Авджълар стоят в очакване на избиратели. А мнозина от тях идваха изморени и ядосани.

Хасан Мехмедов Джалилов: "Изморих се, понеже слаба организация, адреса, в кметството отидох и сега аз съм на 75 години - 5 км да вървиш - Има ли много хора, които се отказаха? Дааа, много се върнаха." Други пък не са знаели къде е секцията и са обикаляли редица училища. Себахдин Шеахин:"Знаеш ли какви адреси се дават, все на старите секции, от сутринта обикалям три училища, докато стигна до тук."

Орхан Исмаилов Рюстемов: "Най-вероятно местонахождението на избирателната секция. Трябваше да извървя 5 км, за да стигна до тук. Благодарение о интернет намерих адреса на секцията. Трябваше може би да бъде на някакво централно място и Авджълар е най-централно място. Тук трябваше да има и електронно гласуване, също не са предложени. Аз бих предпочел машинно гласуване."

В квартал "Авджълар" имаше две секции - едната с хартиени бюлетини, а другата с машина. И в двете секции изненадата беше за попълването на декларациите.



Вместо стройната редица от помагачи за попълване на декларациите на места сега членовете на секционната комисия помагаха.

По-младите нито говорят, нито пишат на български, но на помощ идват технологиите.

Селчук: "Не, не беше трудно - изкуственият интелект ми помогна. Помогна ми да преведа българските думи. Вече знаех какво трябва да напиша и просто го преведох и попълних декларацията."

В секцията в Фирузкьой се гласува с машина, но и там хора няма.

"- Това е стара секция, хората си знаят мястото... Севинч: "Да, аз тука все бях отговорник - по 1000 души взимахме тогаз преди."

Ефраим Камбероглу, председател на Организацията на изселниците в кв. "Авджълар": "- Такива избори в Турция май не сме виждали с толкова малко гласуващи, защо? На хората им омръзна вече, на всеки 3-4 месеца избори и може би не искат да гласуват." Хюлия Алтън: "Не вярвам да е бойкот, те просто хората не са се интересували или пък кампанията - то нямаше никаква кампания всъщност."

С ниската активност се очаква и бързо преброяване на гласовете и приключване на изборния ден в Турция.





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