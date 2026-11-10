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ТЕЖКА ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА НА АМ "ТРАКИЯ"

Изслушване на регионалния министър и директора на АПИ в парламента искат от "Възраждане"

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От партията изразиха съболезнования към семействата и близките на жертвите на катастрофата на АМ "Тракия"

Изслушване на регионалния министър и директора на АПИ в парламента искат от "Възраждане"
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„Преди всичко искам да изразя най-сърдечните си и искрени съболезнования към близките на загиналите в ужасяващата катастрофа на автомагистрала „Тракия“. Няма думи, които могат да облекчат болката на тези семейства. Нека Бог прости душите на загиналите, а на ранените пожелавам сили и бързо възстановяване“, заяви заместник-председателят на Народното събрание Цончо Ганев в позиция, разпространена от партията.

По думите му управляващите дължат ясни отговори. Обществото трябва да разбере какво е можело да бъде направено, какво не е било направено и защо не са предприети всички възможни мерки за предотвратяване на трагедията.

„Пътната безопасност не означава само да се събират глоби. Полицейските патрули трябва да бъдат на местата, където могат да предотвратят инциденти, да предупреждават водачите при опасни условия и да осигуряват контрол, а не да се крият в храстите, за да засичат шофьори, превишили скоростта с 10 км/ч. АПИ и „Автомагистрали“ разполагат със сигнализация, информационни табели и автомобили с предупредителни светлини. Те трябва да бъдат използвани активно при подобни опасни ситуации, а не да остават неизползвани. Има конкретни мерки, които могат да спасяват човешки животи, и те трябва да се прилагат“, подчерта Ганев.

От „Възраждане“ вече са внесли искане за изслушване в Народното събрание на министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководителя на АПИ. Целта е пред парламента и българското общество да бъдат представени фактите за трагедията, предприетите действия и мерките, които ще гарантират по-добра превенция занапред.

„Не искаме институциите да се крият, да мълчат или да си прехвърлят отговорността. Нека чуем анализа, да установим пропуските и всеки, който не си е свършил работата, да понесе отговорност. Защото когато цената на несвършената работа е човешки живот, оправдания не може да има“, заяви Цончо Ганев.

#верижна катастрофа на АМ "Тракия" #„Възраждане“ #искане #шеф на АПИ #регионален министър #изслушване #съболезнования

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