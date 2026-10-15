Джани Инфантино се извини за плана за продажба на част от дяловете на световните първенства

Президентът на ФИФА Джани Инфантино изрази съжаление, но не даде "задоволителни отговори" на въпросите относно провалилия се негов проект за отваряне на световното първенство за частни инвеститори, изразиха съжаление двама членове на Изпълнителния съвет в четвъртък в Цюрих.

"Разочароващо е, че не получихме никакъв отговор на конкретните ни искания", изрази съжаление Деби Хюит, председателка на Английската футболна федерация и заместник-председателка на ФИФА, пред няколко журналисти след приключването на заседанието.

Джани Инфантино председателства в четвъртък първото заседание на световната федерация след скандала, който едва не го събори в края на лятото, няколко седмици след като под натиск той се отказа от тайния си проект да отвори световното първенство за частни инвеститори. Разкриването на този проект предизвика безпрецедентна вълна от критики, като УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатската конфедерация впоследствие поискаха неговото оттегляне. Затова беше време за обяснения пред някои от 37-те членове на съвета, които се противопоставиха на този проект. Деби Хюит увери, че Инфантино е проявил "известно разкаяние" по време на заседанието на съвета.

"Това, за което той наистина се извини, е, че не е поставил въпроса пред Съвета", обясни тя. Но когато Джани Инфантино е бил попитан защо няма отговори на въпросите на Съвета, той поиска "да му представят тези въпроси в писмен вид. Смятам, че този човек трябва да отговори на тези въпроси, и ако не го направи сега, той не е подходящ да бъде президент на ФИФА", настоя тя.

"Зададохме много критични въпроси, но от моя гледна точка не получихме задоволителни отговори. Както казах, доверието в него е загубено. Сега нови хора трябва да разработят нови идеи и трябва да се определи как да се върне тази организация, която е изключително важна за световния футбол, на солидна основа", изрази съжаление и президентът на Германската федерация Бернд Нойендорф.

Но тази гледна точка не се споделя от всички членове на Съвета. Председателят на Мавританската федерация Ахмед Яхя изрази мнение, че проектът на Инфантино е "в интерес на футбола".