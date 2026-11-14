Джери Кардинале: Никога няма да продам Милан, искам отново да печелим трофеи

Собственикът на Милан Джери Кардинале категорично заяви, че няма намерение да продава италианския гранд и ще продължи да работи за завръщането му сред водещите отбори в европейския футбол.

Ръководителят на американския инвестиционен фонд RedBird Capital Partners говори пред "Гадзета дело Спорт“ за дългосрочните си планове, като подчерта, че основната му цел е Милан отново да се бори редовно за шампионската титла в Италия и да бъде постоянен участник в Шампионската лига.

"Никога няма да продам Милан. Никога. Това е проект, който трябва да върне клуба към трофеите. Не съм готов да приема, че ще отнеме твърде много време. Искам да постигна това възможно най-скоро“, заяви Кардинале.

Американският бизнесмен подчерта, че възстановяването на спортните успехи трябва да върви успоредно с изграждането на финансова стабилност, която да позволи на клуба да се конкурира с най-богатите отбори в Европа.

"Целта ми е редовно да печелим Скудетото и, разбира се, да се върнем в Шампионската лига. Правя всичко възможно, за да гарантирам, че когато искаме да купим играч, никой няма да може да ми каже, че не можем да си го позволим“, обясни собственикът на „росонерите“.

Според Кардинале финансовото превъзходство на клубовете от английската Висша лига е едно от основните предизвикателства пред останалите европейски грандове.

"В момента само клубовете от Висшата лига са способни да инвестират подобни суми и да привличат най-добрите футболисти в света. Ако искаме да върнем Милан на върха на европейския футбол, трябва да намерим начин да се конкурираме с най-големите клубове“, допълни той.

Кардинале коментира и сравненията със Силвио Берлускони, под чието ръководство Милан се превърна в един от най-успешните клубове на Стария континент.

"Не съм се сравнявал с Берлускони. Това, което исках да кажа, е, че точно както той трансформира Милан и Серия А, ние искаме да поведем клуба в нова ера с нов подход“, уточни американецът.

Изявлението му идва в момент, когато Милан продължава да търси постоянство в представянето си. След 11 изиграни кръга в Серия А „росонерите“ заемат четвъртото място с 24 точки, на пет зад лидера Лацио.

В европейските клубни турнири ситуацията е още по-сложна. Милан участва в Лига Европа през настоящия сезон, като след първите четири срещи от основната фаза се намира на 28-ата позиция с едва три спечелени точки.