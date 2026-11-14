БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“...
Чете се за: 00:50 мин.
Следователят за катастрофата на „Тракия“:...
Чете се за: 04:05 мин.
Иван Шишков: Опозицията ни кара да се оправдаваме за...
Чете се за: 10:52 мин.
Исландски вулкан изригна на "Колежа“ и...
Чете се за: 07:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Джери Кардинале: Никога няма да продам Милан, искам отново да печелим трофеи

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:10 мин.
Спорт
Запази

Собственикът на "росонерите“ обяви амбициите си за редовни титли в Серия А, завръщане в Шампионската лига и финансова конкурентоспособност с водещите европейски клубове

Джери Кардинале: Никога няма да продам Милан, искам отново да печелим трофеи
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Собственикът на Милан Джери Кардинале категорично заяви, че няма намерение да продава италианския гранд и ще продължи да работи за завръщането му сред водещите отбори в европейския футбол.

Ръководителят на американския инвестиционен фонд RedBird Capital Partners говори пред "Гадзета дело Спорт“ за дългосрочните си планове, като подчерта, че основната му цел е Милан отново да се бори редовно за шампионската титла в Италия и да бъде постоянен участник в Шампионската лига.

"Никога няма да продам Милан. Никога. Това е проект, който трябва да върне клуба към трофеите. Не съм готов да приема, че ще отнеме твърде много време. Искам да постигна това възможно най-скоро“, заяви Кардинале.

Американският бизнесмен подчерта, че възстановяването на спортните успехи трябва да върви успоредно с изграждането на финансова стабилност, която да позволи на клуба да се конкурира с най-богатите отбори в Европа.

"Целта ми е редовно да печелим Скудетото и, разбира се, да се върнем в Шампионската лига. Правя всичко възможно, за да гарантирам, че когато искаме да купим играч, никой няма да може да ми каже, че не можем да си го позволим“, обясни собственикът на „росонерите“.

Според Кардинале финансовото превъзходство на клубовете от английската Висша лига е едно от основните предизвикателства пред останалите европейски грандове.

"В момента само клубовете от Висшата лига са способни да инвестират подобни суми и да привличат най-добрите футболисти в света. Ако искаме да върнем Милан на върха на европейския футбол, трябва да намерим начин да се конкурираме с най-големите клубове“, допълни той.

Кардинале коментира и сравненията със Силвио Берлускони, под чието ръководство Милан се превърна в един от най-успешните клубове на Стария континент.

"Не съм се сравнявал с Берлускони. Това, което исках да кажа, е, че точно както той трансформира Милан и Серия А, ние искаме да поведем клуба в нова ера с нов подход“, уточни американецът.

Изявлението му идва в момент, когато Милан продължава да търси постоянство в представянето си. След 11 изиграни кръга в Серия А „росонерите“ заемат четвъртото място с 24 точки, на пет зад лидера Лацио.

В европейските клубни турнири ситуацията е още по-сложна. Милан участва в Лига Европа през настоящия сезон, като след първите четири срещи от основната фаза се намира на 28-ата позиция с едва три спечелени точки.

#Джери Кардинале #ФК Милан

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
1
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
2
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
3
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Пожарникар за ада на „Тракия“: При нас няма право на страх
4
Пожарникар за ада на „Тракия“: При нас няма право на страх
КЗП наложи по 35 000 евро санкции на две търговски вериги за повторни подвеждащи промоции
5
КЗП наложи по 35 000 евро санкции на две търговски вериги за...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
6
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
3
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни търговски практики спрямо български производители
4
КЗК глоби „Кауфланд“ с почти 76 млн. евро за нелоялни...
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български скулптор Вежди Рашидов
5
Последно сбогом: С военни почести се прощаваме с големия български...
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15 градуса
6
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15...

Още от: Европейски футбол

Френки де Йонг отпадна от състава на Нидерландия за решаващия мач срещу Германия
Френки де Йонг отпадна от състава на Нидерландия за решаващия мач срещу Германия
Николо Камбиаги напусна лагера на Италия и пропуска гостуването на Белгия Николо Камбиаги напусна лагера на Италия и пропуска гостуването на Белгия
Чете се за: 01:32 мин.
Юрген Клоп: Трябва да свикнем с мисълта, че сме наистина добър отбор Юрген Клоп: Трябва да свикнем с мисълта, че сме наистина добър отбор
Чете се за: 04:45 мин.
Дидие Дигар пое Ланс след тежкото поражение от Комо в Шампионската лига Дидие Дигар пое Ланс след тежкото поражение от Комо в Шампионската лига
Чете се за: 01:27 мин.
Малаго и Галиани ще се борят за президентския пост в италианския футбол Малаго и Галиани ще се борят за президентския пост в италианския футбол
Чете се за: 02:15 мин.
Брутални тренировки и безкомпромисност: как Почетино ще промени Манчестър Юнайтед Брутални тренировки и безкомпромисност: как Почетино ще промени Манчестър Юнайтед
Чете се за: 05:22 мин.

Водещи новини

Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“ 16-годишният Тано остана сирак след трагедията на „Тракия“
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Близо 4000 есетрови риби от застрашени видове бяха пуснати в река Дунав Близо 4000 есетрови риби от застрашени видове бяха пуснати в река Дунав
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Заровени пари и корупционен скандал – откриха 15 млн. евро в гори и плевни около Будапеща Заровени пари и корупционен скандал – откриха 15 млн. евро в гори и плевни около Будапеща
Чете се за: 01:02 мин.
По света
„Стандард енд Пуърс“ промени перспективата пред...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
"Изядоха 300 килограма от зелето ми": 1000...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Следствието издирва още свидетели на тежката катастрофа на...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
САЩ отвориха въздушното си пространство, но близо 10 000 полета са...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ