Джесика Пегула излиза на пътя на защитаващата титлата си в Чарлстън Даниел Колинс

Защитаващата титлата си Даниел Колинс се класира за четвъртфиналите на турнира по тенис на клей в Чарлстън (САЩ) с награден фонд от малко над 1 милион долара. Поставената под №7 представителка на домакините елиминира 11-ата в схемата Йелена Остапенко (Латвия) със 7:5, 6:3.

Така Колинс ще играе срещу сънародничката си и водачка в схемата Джесика Пегула, която се справи с австралийката Айла Томлянович с 6:3, 6:2.

Победителката в турнира през 2019 година и втора поставена Медисън Кийс (САЩ) отпадна след поражение от рускинята Ана Калинская с 2:6, 4:6.

Така №14 Калинския ще играе срещу състезаващата се за САЩ московчанка София Кенин, която елиминира петата Дария Касаткина с 6:3, 7:6(7). За победителката в надпреварата през 2017 година и финалистка през миналия сезон това беше първи турнир, след като се отказа от руската си националност, за да представлява Австралия.

Олимпийската шампионка и трета в схемата Цинуен Джън също продължава напред, след като се справи с 13-ата поставена Елизе Мертенс (Белгия) с 6:3, 3:6, 6:3.

На четвъртфиналите китайката ще се изправи срещу №9 Екатерина Александрова, която в изцяло руски сблъсък надделя над Диана Шнайдер с убедителното 6:2, 6:1.

Представителката на домакините и четвърта в схемата Ема Наваро отстрани сънародничката си Ашлин Крюгер с 4:6, 6:4, 6:2. 15-ата поставена Крюгер през миналата година спечели титлата на двойки в Чарлстън в тандем със Слоун Стивънс (САЩ).

