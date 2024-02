Джокович, Надал, Алкарас и още звезди в тениса ще играят на демо турнир в Саудитска Арабия през октомври

Саудитска Арабия ще посрещне елитен тенис демонстративен турнир, в който ще се включат Новак Джокович, Рафаел Надал и още трима шампиони от Големия шлем през октомври, обявиха властите в страната, цитирани от Ройтерс.

"Нямам търпение да играя в Рияд за пръв път, след като няколко други тенисист вече го направиха", допълни Надал, който наскоро стана и посланик на тенис федерацията в Саудитска Арабия.

Карлос Алкарас, Яник Синер, Даниил Медведев и Холгер Руне са останалите четирима тенисисти, които ще се включат в "Шлема на шестте краля", който ще бъде част от културния и забавен фестивал Рияд Сийзън, обявиха организаторите.

Любопитното е, че надпреварата в Рияд ще се проведе през месец октомври, когато сезонът все още няма да е приключил, а в програмите на най-добрите състезатели попадат Мастърсите в Шанхай и Париж.

