Джокович сломи Медведев и ще играе с Корда на финала в Аделаида

Новак Джокович се класира за финала на тенис турнира от сериите ATP 250, след като надигра Даниил Медведев с 6-3, 6-4. Срещата продължи близо един час и 25 минути.

"Джокера" първи реализира пробив в мача в четвъртия гейм на откриващата част, като отрази след това точка за връщане на брейка в седмия гейм. След него той поиска медицинска помощ, но след подновяването в играта нямаше проблеми да затвори сета в своя полза. Във втората част Ноле дочака своя момент в седмия гейм, а след това спаси и двата шанса за пробив пред руснака, за да триумфира с крайната победа.

Here's to you, 33 @DjokerNole defeats Daniil Medvedev 6-3 6-4 to stretch his winning streak in Australia to 33! #AdelaideTennis pic.twitter.com/1OqYbqEbAN