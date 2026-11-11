Джордж Лазаров се класира за втория кръг в Гърция

Джордж Лазаров се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърди кортове в Ираклион (Гърция) с награден фонд 15 хиляди долара.

Държавният шампион на България за мъже Джордж Лазаров, поставен под №3 в схемата, победи Ричард Зусман (САЩ) с 6:2, 6:0 за само 52 минути игра.

21-годишният Лазаров ще играе във втория кръг срещу Мак Висер (Нидерландия).

Анас Маздрашки загуби на старта на сингъл от Мишел Хоп (Германия) с 6:7(3), 3:6 за час и 47 минути игра.