Кай Хаверц стана най-резултатният германец във Висшата лига

Кай Хаверц се превърна в най-резултатния германски футболист в историята на Висшата лига. Нападателят на Арсенал отбеляза единственото попадение при победата с 1:0 над Ливърпул на „Анфийлд“ и помогна на лондончани да спечелят за първи път на този стадион от 14 години. Успехът изкачи „артилеристите“ на върха в класирането.

Германският национал се разписа в 16-ата минута, като това беше неговият 46-и гол в 172 мача от английския елит. С това той изпревари бившия халф на Манчестър Сити Илкай Гюндоган, който има 45 попадения в 221 срещи.

Хавертц дебютира във Висшата лига през 2020 година с екипа на Челси, където първоначално играеше предимно като халф. Впоследствие той беше преместен на върха на атаката. За трите си сезона при „сините“ германецът отбеляза 10 гола в първенството.

След преминаването си в Арсенал през юни 2023 година Хавертц подобри значително головата си ефективност и вече има 27 попадения за „топчиите“ във Висшата лига. Най-резултатната му кампания до момента е сезон 2023/24, когато се разписа 13 пъти.