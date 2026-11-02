БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Газът поскъпва с близо 33% от вчера
Чете се за: 03:02 мин.
КЗП ще глобява с до 4000 евро на артикул за фалшиви...
Чете се за: 02:47 мин.
След бомбена заплаха: Унгарски изтребител ескортира до...
Чете се за: 02:00 мин.
Внимание, опасно време! Червен, оранжев и жълт код за...
Чете се за: 01:52 мин.
Задействаха системата BG-ALERT във Варна с предупреждение...
Чете се за: 01:35 мин.
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава...
Чете се за: 00:55 мин.
Мащабен ремонт на Централна гара София от днес –...
Чете се за: 02:05 мин.
Първата жена президент на България: Пътят на Илияна...
Чете се за: 04:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България избра първата жена президент * * * Илияна Йотова спечели убедително пред Андрей Гюров * * * ЦИК при 100% обработени протоколи: Йотова получава 57,57%, Гюров е втори с 39,48%

Кай Хаверц стана най-резултатният германец във Висшата лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Германският национал изпревари бившия халф на Манчестър Сити Илкай Гюндоган в класацията.

кай хаверц донесе късна победа арсенал лисабон
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Кай Хаверц се превърна в най-резултатния германски футболист в историята на Висшата лига. Нападателят на Арсенал отбеляза единственото попадение при победата с 1:0 над Ливърпул на „Анфийлд“ и помогна на лондончани да спечелят за първи път на този стадион от 14 години. Успехът изкачи „артилеристите“ на върха в класирането.

Германският национал се разписа в 16-ата минута, като това беше неговият 46-и гол в 172 мача от английския елит. С това той изпревари бившия халф на Манчестър Сити Илкай Гюндоган, който има 45 попадения в 221 срещи.

Хавертц дебютира във Висшата лига през 2020 година с екипа на Челси, където първоначално играеше предимно като халф. Впоследствие той беше преместен на върха на атаката. За трите си сезона при „сините“ германецът отбеляза 10 гола в първенството.

След преминаването си в Арсенал през юни 2023 година Хавертц подобри значително головата си ефективност и вече има 27 попадения за „топчиите“ във Висшата лига. Най-резултатната му кампания до момента е сезон 2023/24, когато се разписа 13 пъти.

#Висша лига 2026/27 #Кай Хаверц

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
2
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
3
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с убедителен резултат от 71,82%
4
Двойката Йотова – Вълчев печелят вота в област Добрич с...
Над половината от гласувалите в област Шумен са подкрепили Илияна Йотова и Кирил Вълчев
5
Над половината от гласувалите в област Шумен са подкрепили Илияна...
Опити за блокади на гимназии в Париж: Нова седмица на протести във Франция
6
Опити за блокади на гимназии в Париж: Нова седмица на протести във...

Най-четени

ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
1
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%,...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
2
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова печели балотажа с 58,2%, Андрей Гюров е получил 38,6% подкрепа
3
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Илияна Йотова...
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
4
ЦИК: Избирателната активност към 11.00 часа за страната е 6,11%
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на балотажа с 51% подкрепа, Гюров е втори с 44,7%
5
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ към 20.00 ч., "Мяра": Йотова води на...
България приключи световното първенство в Казахстан с общо три медала (ОБЗОР)
6
България приключи световното първенство в Казахстан с общо три...

Още от: Европейски футбол

Манчестър Юнайтед получи подсилване преди двубоя с Рома
Манчестър Юнайтед получи подсилване преди двубоя с Рома
Три проблема разклащат Наполи на Алегри Три проблема разклащат Наполи на Алегри
Чете се за: 03:25 мин.
Тен Хаг: Изпадането на Манчестър Юнайтед е напълно възможно Тен Хаг: Изпадането на Манчестър Юнайтед е напълно възможно
Чете се за: 02:35 мин.
Мартин Великов ще ръководи за първи път мач в младежката Лига на УЕФА Мартин Великов ще ръководи за първи път мач в младежката Лига на УЕФА
Чете се за: 00:57 мин.
По план По план
Чете се за: 05:02 мин.
Мерт Дурмуш се разписа при нов успех на Специя Мерт Дурмуш се разписа при нов успех на Специя
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Газът поскъпва с близо 33% от вчера
Газът поскъпва с близо 33% от вчера
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
След бомбена заплаха: Унгарски изтребител ескортира до Будапеща самолет по пътя Лондон - София След бомбена заплаха: Унгарски изтребител ескортира до Будапеща самолет по пътя Лондон - София
Чете се за: 02:00 мин.
По света
ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48% ЦИК при 100% обработени протоколи: Илияна Йотова получава 57,57%, Андрей Гюров е втори с 39,48%
Чете се за: 00:55 мин.
Политика
Илияна Йотова: С 30-годишна биография в политиката не се е намерил човекът, който да ми казва какво да правя (ОБЗОР) Илияна Йотова: С 30-годишна биография в политиката не се е намерил човекът, който да ми казва какво да правя (ОБЗОР)
Чете се за: 06:25 мин.
У нас
Реакциите в изборната нощ: Не очаквахме такава разлика, каза Андрей...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Корабен контейнер изплува край плаж „Нестинарка“ в...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
КЗП ще глобява с до 4000 евро на артикул за фалшиви намаления в...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Опити за блокади на гимназии в Париж: Нова седмица на протести във...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ