Кайри Ървинг поиска да напусне Бруклин Нетс

Гардът на Бруклин Нетс Кайри Ървинг е поискал трейд, съобщиха ESPN и The Athletic. Баскетболистът подал молбата, след като разговорите между неговите агенти и ръководството на "мрежите" не преминали по негов вкус.

Желанието на Ървинг да бъде продаден идва по-малко от седмица преди крайния срок за трейдове и вероятно сигнализира за край на престоя му в организацията или тогава, или след завършването на кампанията. Според информациите той иска да се раздели с Бруклин до 9-и февруари - ако това не се случи, той ще си тръгне като свободен агент през юли.

