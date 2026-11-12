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Как космическата среда изчерпва запасите от газ в галактиките

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Галактики губят до 80% от запасите си от газ под въздействието на космическата среда

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Международен екип от изследователи установи как гъстата космическа среда води до изчерпване на запасите от газ в галактиките и ограничава образуването на нови звезди. Изследването е ръководено от Джонатан Фройндлих от Астрономическата обсерватория към Университета в Страсбург, съобщава Физ.орг.

Проучването, публикувано в списание Astronomy & Astrophysics, обхваща група от най-малко 44 галактики, намираща се на около 7 милиарда светлинни години от Земята. Учените са изследвали количеството молекулярен газ в тях с помощта на интерферометъра NOEMA във Франция и 30-метровия телескоп IRAM в Испания.

Резултатите показват, че галактиките в групата са запазили средно едва 20 до 40% от запасите от газ в сравнение с подобни изолирани галактики.

Намаляването на звездообразуването във Вселената е започнало след пика му преди около 10 милиарда години. Сред причините са изчерпването на газа, необходим за образуването на звезди, както и процеси, свързани с черните дупки, звездните ветрове и взаимодействието между галактиките и тяхната околна среда.

Галактиките често са част от големи групи, в които гравитационните взаимодействия и горещият междугалактически газ могат да нарушат структурата им и да отнемат част от газовите им запаси. Така се ограничава и притокът на нов газ, необходим за образуването на звезди.

В случая с групата COSMOS-Gr30 учените са установили и значително количество йонизиран газ между галактиките. Предишни наблюдения с инструмента MUSE на Много големия телескоп на Европейската южна обсерватория са разкрили присъствието му.

Чрез едновременното изследване на газа в галактиките и този между тях учените проследяват механизмите, чрез които космическата среда потиска звездообразуването.

Според авторите резултатите показват, че групите от галактики активно изчерпват запасите си от студен молекулярен газ дори в този междинен етап от развитието на Вселената. За потвърждаване на изводите ще са необходими наблюдения на по-голям брой подобни галактически групи.

# молекулярен газ #космическа среда #галактики #Космос

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