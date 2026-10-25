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Как протича изборният ден в Община Белица след призивите за бойкот?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антония Сукалинска
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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В град Белица вотът се провежда на фона на ареста на кмета на града тази седмица и предупреждението за бойкотиране на вота.

Изключително ниска избирателната активност в Белица – до 11:00 часа тя е 2,72%. Всички секции отвориха нормално, но хората просто не ходят да гласуват до този момент. По-висока е активността в самия град, където има 4 секции, където в сутрешните часове отидоха да гласуват до около 20-30 души, но в селата картината е доста различна.

В Кузьово и Гълъбово има само по един човек, който е гласувал до момента, а в село Краище, което е най-голямото село в Община Белица, също има нетипично ниска активност. В урната има малко бележки има, като половината са на хората от комисията. Хората в Краище казаха, че се чувстват обидени заради ареста на кмета и смятат, че не гласувайки днес изразяват подкрепата си към него.

– Няма да гласуваме нито аз, нито моето семейство, обидени сме. Той за нас е велик и ни е обидно.

– Ако ни пуснеха Ради, ще идем да гласуваме.

Айше Джамбазка, председател на СИК в село Краище: До настоящия момент са гласували девет души, пет са членове на комисията. Аз не съм била председател преди, но един от членовете на предишните избори казва, че избирателната активност тук е била 98%."

Към момента няма сигнали за изборни нарушения на вота в Белица. Оказва се, че в съседната Община Якоруда има още по-ниска избирателна активност и тя е около 1,7%.

Вижте повече в прякото включване на Антония Сукалинска

#България избира президент #община Белица

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