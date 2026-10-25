Как протича вотът в Германия, Нидерландия и Белгия?

Как протече вотът за нашите сънародници в Берлин, Хага и Брюксел?

БЕРЛИН

Ниска избирателната активност отчитат в Германия - държавата с най-голямата българска общност в Европа с близо 420 000 наши сънародници. В Берлин българите гласуват в 5 секции, като в 3 от тях има по 2 машини за гласуване. В тези секции не са отчетени съществени проблеми или нарушения.

ХАГА

По традиция най-голям интерес към гласуването има в Хага, Амстердам и Айндховен заради големите и компактни български общности.

Ирина Атанасова, студентка в Хага: "Изборният ден в Хага протича нормално, но с активност по-ниска от предишния вот. В Нидерландия българите могат да дадат своя глас в 25 секции. Гласуването в 14 от тях е машинно." Йоан Тодоров, член на СИК, Хага: "Няма проблеми с организацията на гласуването. В Хага и четирите секции са с изцяло машинно гласуване. Няма абсолютно никакви сигнали за нарушения и за проблеми в изборния процес. Интересът е малко по-слаб, но очакваме все повече хора да дойдат. За жалост, в сравнение с предишните парламентарни избори засега не виждам по-висока избирателна активност. Надяваме се все повече хора да дойдат, но засега нивото е горе-долу същото."

Васил Маринов, студент в Хага: "Очаквам кандидатът, за когото гласувах днес, да спази обещанията си, да допринесе за по-голяма стабилност в държавата и да направи България още по-хубаво място за живеене. Тук, в изборната секция, която избрах за гласуване, изборният процес също беше доста експедитивен. Подаването на заявление за гласуване в Хага III не отне повече от две минути, когато е направено онлайн."

БРЮКСЕЛ

Значително по-ниска активност към този час в сравнение с тази от парламентарните избори през април отчитат и в Белгия. Българите там гласуват в 16 избирателни секции, с една по-малко, отколкото на последните парламентарните избори. Две са секциите в Люксембург. В Белгия и Люксембург на този вот има два пъти повече машини в сравнение с парламентарните избори през април тази година.