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ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 2026

Как се готвят да гласуват в Белица?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
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Чете се за: 01:32 мин.
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Белица ще проведе утрешния вот на фона на ареста на кмета на града тази седмица и предупреждението за бойкотиране на вота.

Въпреки заявеното по-рано днес намерение на част от членовете на секционните избирателни комисии от квотата на ДПС да откажат получаването на изборни книжа в знак на протест срещу задържането на кмета Радослав Ревански, процесът премина нормално, защото почти цялата комисия се яви. Впечатление прави, че повечето членове и председатели са от други населени места, което е практика в общината още от последните парламентарни избори. Смените този път са само две. Пред нашата камера хората казаха, че очакват спокоен и нормален изборен ден.

Емине, зам.председател на СИК в Белица: „Абсолютно никакви притеснения, не виждам да има напрежение, просто отиваме, провеждаме изборите и каквото такова.”

Иляз Дагонов, секретар на община Белица: „Предвид ситуацията чисто административно всичко е предадено, утре ще наблюдаваме процеса.“

Иначе благоевградска област най-много смени на членове има в Петрич - 123-ма от общо 748 човека.

Виоте още в прякото включване на Аксения Ангелова

#Белица #гласуване #избори

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