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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Как започна изборният ден в Кърджали

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Димитър Димитров
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С музика от емблематичния за Кърджали пеещ градски часовник започна изборният ден днес. Часовниковата кула в града е разположена в центъра върху сградата срещу Паметника на освободителите. Коя е секцията, от която звукът се чува ясно и постави началото на изборния процес?

Точно в 7 часа 8 секции в училище “Отец Свети Паисий” отвориха врати, докато отвън се чуваше мелодията на песента "Стани, стани юнак Балкански" - така с приповдигнато настроение започна изборния ден в района.

В област Кърджали на тези президентски избори с право на глас са повече от 274 000 души в 546 секции. в 351 секции ще се гласува с машина. Повече от половината от тези хора обаче по последни данни не живеят постоянно в България.

Макар и слабо вече се регистрират и първите подадени гласове. С машина в Кърджали и в областта ще се гласува в 351 секции. Секции са организирани в най-различни обекти. Комисии ще работят и в частни домове, в магазините на някои малки населения места, дори секция има в ритуална зала.

На тези президентски избори Кърджали вече има един своеобразен рекорд, който го поставя начално място сред другите райони. От 9 октомври досега 200 имена подадени от партиите за председателите и членове на сикове са изчистени от списъците, заради дублиране или некоректно подадени данни.

На всеки кръгъл час ще се чува и музика от часовниковата кула, която е символ на града от 1977 година

Вижте повече в прякото включване на Димитър Димитров

#България избира президент #начало #изборен ден #Кърджали

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