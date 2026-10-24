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Каква е подготовката за гласуване на българите в Турция?

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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В чужбина ще се гласува в 613 избирателни секции в 60 държави. Три пъти повече секции се откриват в Турция за президентските избори в сравнение с парламентарния вот през април. Този път обаче предварително подадените заявления са по-малко. Специалните пратеници на БНТ Тоня Димитрова и Владимир Богдански следят вота на изселниците в Истанбул.

78 са избирателните секции в Турция, след като отпадна ограничението за предишния парламентарен вот. Най-много са в Истанбул – 22, но само в пет от тях ще има гласуване с машини. Според новото изборно законодателство машинният вот е задължителен. В Турция се е провела сериозна информационна кампания, с която и изселниците от България да бъдат осведомени, че нямат право на избор между машина и хартиена бюлетина.

Интересен детайл от тези избори е липсата на много заявления въпреки тройно по-високия брой избирателни секции. Над 13 100 души са подали предварително заявление за гласуване утре, което е с 2000 по-малко в сравнение с парламентарните избори през април тази година. Все още е рано да се прогнозира дали това говори и за очаквана ниска избирателна активност.

Вече тече запечатването на секциите. Най-важното за избирателите в Турция е попълването на декларациите. Настоящите правила на Централната избирателна комисия и изборното законодателство сочат, че те трябва да бъдат попълвани пред членовете на секционните комисии.

Васил Вълчев, генерален консул в Истанбул: „Самата декларация ще бъде попълвана и подписвана пред членовете на СИК, затова масите, на които ще се попълват декларациите, са поставени вътре, в изборното помещение. Комисията ще има пряк поглед към избирателя, който попълва декларацията. Доколко ще се справят – никой не може да каже.“

#избори на 25 октомври #президентски избори 2026 #Турция #избори в чужбина

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