Към 20.00 ч. Само 3% разлика между Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев, сочат данни на "Мяра" (ОБНОВЯВА СЕ)

Илияна Йотова и Кирил Вълчев са на първа позиция с 35,6% подкрепа на проведените днес избори за президент. Това сочат резултатите от екзитпола на агенция "Мяра" към 20.00 ч.

На втора позиция с 32,5% е двойката Андрей Гюров и Георги Кандев.

Третото място е за Костадин Костадинов и Петър Волгин с подкрепа от 13,5%.

След тях се нареждат кандидатпрезидентските двойки, както следва:

Радостин Василев и Красимир Манов – 3,9% ,

, Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 3,2% ,

, Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 1,6%.

4,7 на сто от избирателите са посочили в бюлетината "Не подкрепям никого".

Избирателната активност според агенцията е 22,2% към 20.00 ч.