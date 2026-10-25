Към 20.00 ч. Само 3% разлика между Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев, сочат данни на "Мяра" (ОБНОВЯВА СЕ)
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Илияна Йотова и Кирил Вълчев са на първа позиция с 35,6% подкрепа на проведените днес избори за президент. Това сочат резултатите от екзитпола на агенция "Мяра" към 20.00 ч.
На втора позиция с 32,5% е двойката Андрей Гюров и Георги Кандев.
Третото място е за Костадин Костадинов и Петър Волгин с подкрепа от 13,5%.
След тях се нареждат кандидатпрезидентските двойки, както следва:
- Радостин Василев и Красимир Манов – 3,9%,
- Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 3,2%,
- Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 1,6%.
4,7 на сто от избирателите са посочили в бюлетината "Не подкрепям никого".
Избирателната активност според агенцията е 22,2% към 20.00 ч.