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Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал. Премиерът Румен Радев свика среща с институциите след инцидента в Черно море. Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона, коментира той. Министърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди, че два хеликоптера пътуват към Варна, а в операцията ще се включи и самолет Су-25. Част от пострадалите моряци са транспортирани във Военноморската болница
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ДВА КОРАБА СА УДАРЕНИ В БЪЛГАРСКИ ВОДИ

Капитанът на единия кораб е със сериозни изгаряния след инцидента в Черно море

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
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Във Военноморската болница във Варна пристигна линейката, която транспортира най-тежко пострадалия моряк – капитана на екипажа на моторния кораб „Able“. Той ще остане в лечебното заведение за лечение. Другият пострадал моряк е с травма на главата. Няма информация дали има опасност за живота на двамата.

Двамата пострадали бяха транспортирани до Морска гара – Варна с катер на Военноморските сили. Останалата част от екипажа, която беше спасена, беше транспортирана с катер на „Гранична полиция“. Очаква се по-късно да бъде предоставена допълнителна информация от ръководството на Военноморската болница във Варна.

Капитанът е със сериозни изгаряния, получени при атаката с дрон в Черно море, източно от бреговете на град Бяла. Медийни екипи няма да бъдат допускани на територията на болничния комплекс. Това са съобщили от охраната на входа на лечебното заведение.

Вижте още в прякото включване на Петър Дойкински

#инцидента с двата кораба #постродали моряци #Черно море #Спасителна операция

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