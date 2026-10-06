Капитанът на единия кораб е със сериозни изгаряния след инцидента в Черно море

Във Военноморската болница във Варна пристигна линейката, която транспортира най-тежко пострадалия моряк – капитана на екипажа на моторния кораб „Able“. Той ще остане в лечебното заведение за лечение. Другият пострадал моряк е с травма на главата. Няма информация дали има опасност за живота на двамата.

Двамата пострадали бяха транспортирани до Морска гара – Варна с катер на Военноморските сили. Останалата част от екипажа, която беше спасена, беше транспортирана с катер на „Гранична полиция“. Очаква се по-късно да бъде предоставена допълнителна информация от ръководството на Военноморската болница във Варна.

Капитанът е със сериозни изгаряния, получени при атаката с дрон в Черно море, източно от бреговете на град Бяла. Медийни екипи няма да бъдат допускани на територията на болничния комплекс. Това са съобщили от охраната на входа на лечебното заведение.

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