Карлос Сайнц спечели първата свободна тренировка преди Гран при на Бразилия

Испанският пилот на Ферари Карлос Сайнц даде най-добро време в първата свободна тренировка преди Гран при на Бразилия във Формула 1. На пистата Интерлагос в Сао Пауло Сайнц даде най-добро време от 1:11.732 минута за обиколка, с което завърши начело.

Съотборникът му във Ферари от Монако Шарл Льоклер завърши на втора позиция с 0.108 стотни изоставане.

На трето място при първите опити на пилотите остана британецът Джордж Ръсел с Мерцедес, който даде време 1:11.865 минута.

Нидерландецът Макс Верстапен, който спечели трета поредна световна титла, даде едва 16-о време в първата свободна квалификация, а седемкратният шампион Люис Хамилтън с Мерцедес е на 12-а позиция.

Челната петица се попълни от германеца Нико Хюлкенбург с Хаас и тайландския пилот Александър Албон с Уилямс.

FP1 CLASSIFICATION



A mixed-up grid in the first (and only) practice session #F1 #BrazilGP pic.twitter.com/k2JykXaZuX