Катя Ивкова: Общо 46 пострадали във верижните катастрофи на АМ "Тракия" са транспортитрани към болници в страната

Общо 46 пострадали във верижните катастрофи на магистрала "Тракия" са транспортитрани към болници в страната. Това съобщи здравният министър Катя Ивкова пред болницата в Сливен, където пристигна.

По думите ѝ при тежкото произшествие са загинали 10 души, двама са починали в болниците в Ямбол и Сливен.

В болницата в Сливен са транспортирани общо 18 пациенти, 13 от тях са настанени в лечебното заведение, един е освободен след преглед, останалите се обработват от медицинските екипи. Най-тежко пострадалият в момента се стабилизира и предстои лекарите да преценят последващото му лечение, съобщи директорът на болницата в Сливен.

Останалите пациенти са разпределени в болници в региона. Осем души са настанени във ВМА, седем – в две болници в Бургас, а 12 – в болницата в Ямбол, .

Има готовност тежко пострадали пациенти да бъдат транспортирани до болници в София с въздушен транспорт, включително с правителствения самолет. Болници в столицата, Пловдив, Казанлък и Стара Загора също са в готовност да приемат пациенти, ако лекуващите екипи преценят, че това е необходимо, увери здравният министър.

Тя подчерта добрата координация между медицинските екипи, МВР и Министерството на отбраната при овладяването на ситуацията.

Снимки: БТА