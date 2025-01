Кауай Ленард се завърна в игра за Лос Анджелис Клипърс при успеха над Атланта Хоукс

Норман Пауъл отбеляза 20 точки, а Ивица Зубац добави 18 и спечели 18 борби при победата на Лос Анджелис Клипърс при дебюта на Кауай Ленард през сезона и за успеха над Атланта със 131:105.

Амир Кофи реализира 17 точки, докато Ленард завърши с 12 за 19 минути игра след като пропусна първите 34 мача за сезона заради контузия на дясното коляно. Терънс Ман също се върна в игра и помогна с 12 точки. Трей Йънг вкара 20 точки и направи 14 асистенции, Де'Андре Хънтър се отчете с 18 точки за Атланта.

The Beard is DISHING.



13 1st-half dimes on NBA TV pic.twitter.com/8RYaorhV5e