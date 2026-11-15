БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ДАНС отрече твърденията за натиск над Ива Михайлова
Чете се за: 01:45 мин.
Ива Михайлова: Никой в България не ме е принуждавал да...
Чете се за: 01:00 мин.
Елисавета Белобрадова: Ще поискаме оставката на шефа на...
Чете се за: 06:52 мин.
14-годишно момче е сред тримата загинали при тежката...
Чете се за: 01:47 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кенийци триумфираха с рекорди на Маратона в Бургас

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:35 мин.
Спорт
Запази

Над 2500 застанаха на старт, емблематичното за черноморския град събитие удвои участниците само за две години.

кенийци триумфираха рекорди маратона бургас
Слушай новината

Кенийски атлети доминираха в трето издание на Бургаския маратон. Питър Ваньоике грабна златото при мъжете, а при жените най-бърза бе Челангат Санг, като и двамата подобриха рекордите на трасето. В маратона участваха над 2500 бегачи, два пъти повече от дебютното издание преди две години.

Ваньоике, който победи и в Букурещ т.г., сега финишира за 2.18:45 ч. и така подобри с 22 секунди постижението на своя сънародник Дерик Нжорге от миналата есен. Втори днес с близо минута по-късно финишира четвъртият от маратона в Скопие Бонфейс Мунгай, а бронзът бе за Нахашон Гатинги, спечелил по-рано през годината в Загреб. И тримата медалисти са от Кения. Четвърти се класира двукратният шампион от София Шедрак Кимайо, а пети и най-напред от българите завърши Николай Николов с 2.35:12 ч.

И при жените рекордът на трасето отиде в историята, при дамите също челната тройка бе окупирана от Кения. Шампионката Челангат Санг пресече финала за 2.35:55 ч. – с повече от 13 минути по-бързо от досегашното върхово постижение на сънародничката й Доркас Китомбе миналата година. Санг триумфира и в София през 2025 г., а тази есен остана трета в българската столица. Среброто днес в Бургас бе за Файт Кипсум, а бронзът за Нанси Гитайга. С най-предно класиране от българките бе Силвия Георгиева, завършила четвърта с 2.56:36 ч.

Третото издание на емблематичното за града събитие фокусира огромен интерес и отново се превърна в колоритен празник на спорта. Стартът на Маратона в Бургас бе даден от зам.-кмета на града с ресор туризъм и спорт Манол Тодоров и от Анатоли Илиев – председател на Асоциация „Спорт в свободното време“. На площада присъстваха десетки популярни личности, които приветстваха участниците заедно с хилядите по зелените улици и булеварди на града.

Кенийски атлети доминираха и в полумаратона. Кенеди Роно грабна победата при второто си участие в Бургас с рекорд на трасето 1.06:01 ч. – с 31 секунди по-бързо от досегашното върхово постижение на Богдан Семенович от дебютното издание през 2024 г. При дамите най-бърза бе Домфин Найгака с 1.15:22 ч., на повече от две минути след рекордното бягане на Маринела Нинева преди две години.

Шампиони на 10.5 км са Мирослав Спасов с 34:19 мин. и Наталия Кременска с 40:03 мин., а в най-кратката състезателна дистанция на 5 км победиха ирландецът Тим Пулман-Домен с 16:13 мин. и Юлия Василева с 20:13 мин. За качеството на маратона спомогна участието на бегачи с впечатляващи визитки, шампиони на маратоните в Скопие, Прищина, София, Букурещ, Загреб, Дрезден, Словения и др.

Рекордните над 2500 бегачи застанаха на старт в маратона тази сутрин. Интересът към превърналото се бързо в емблематично за града събитие нараства, като само за две години то удвои желаещите да участват. След успешното първо издание на полумаратон Бургас през 2024-та, година по-късно бе проведен вече класически маратон, а тази есен събитието бе още по-мащабно и вълнуващо. Под мотото „Бягай с пулса на Бургас“ Община Бургас и Асоциация „Спорт в свободното време“ организираха маратона, който предложи на участниците състезателни надпревари в 4 дистанции, както и „семейното“ бягане на дистанция от 1 км. С тези предизвикателства и повече възможности маратонът в черноморския град предостави шанс за участие на бегачи от всички нива – от начинаещи до опитни атлети.

Общият награден фонд на маратона бе над 13 000 евро, отличени бяха първите шестима на 42.195 км и медалистите на 21 км и на 10.5 км. Отделно бяха стимулите за стъпилите на почетната стълбичка при ветераните на 10.5 км, 21 км и 42.195 км. Организаторите отличиха със специални бонуси най-добрите български атлети в класическата дистанция. Трасето на Бургаския маратон е официално сертифицирано от Световната лекоатлетическа асоциация World Athletics и Международната асоциация на маратоните и шосейните бягания AIMS, което го превръща в едно от малкото в България с международно признание.

Тази есен регистрацията бе улеснена с въведена опция да се стартира и като отбор с групова заявка от минимум 5 човека, това засили корпоративното участие с отделни тимове. Всеки финиширал днес получи паметен медал веднага след завършване на състезанието. За трета поредна година Бургас приветства участниците в своя голям спортен празник.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са температурите в четвъртък
1
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са...
Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще приключат до месец, разследват се действията на отделни водачи
2
Трагедията на "Тракия": Разпитите на свидетелите ще...
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
3
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Отказ от Донбас в замяна на членство на Украйна в НАТО: Зеленски е готов на референдум при определени условия
4
Отказ от Донбас в замяна на членство на Украйна в НАТО: Зеленски е...
Най-големият коледен базар в Европа бе открит в Крайова, Румъния
5
Най-големият коледен базар в Европа бе открит в Крайова, Румъния
Елисавета Белобрадова: Ще поискаме оставката на шефа на ДАНС заради натиск върху Ива Михайлова
6
Елисавета Белобрадова: Ще поискаме оставката на шефа на ДАНС заради...

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
3
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
4
Жертвите на тежката катастрофа на „Тракия“ вече са 13
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са температурите в четвъртък
5
Захлаждането ще продължи до вторник, над 20° ще са...
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ „Тракия“
6
Ексклузивно: БНТ се свърза с шофьора на пикапа на АМ...

Още от: Други спортове

Малена Замфирова: Може би ще пропусна Световната купа в Банско
Малена Замфирова: Може би ще пропусна Световната купа в Банско
НА ЖИВО: Щутгарт приема световния елит в конния спорт в годината, в която чества 40-годишнината на турнира НА ЖИВО: Щутгарт приема световния елит в конния спорт в годината, в която чества 40-годишнината на турнира
Чете се за: 01:35 мин.
Алберт Попов: Изключително доволен съм от карането си Алберт Попов: Изключително доволен съм от карането си
Чете се за: 01:10 мин.
Алберт Попов започна сезона с десето място в слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Леви Алберт Попов започна сезона с десето място в слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в Леви
Чете се за: 01:25 мин.
Никола Цолов се завърна в България и се срещна с фенове Никола Цолов се завърна в България и се срещна с фенове
Чете се за: 00:55 мин.
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
16782
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

ДАНС отрече твърденията за натиск над Ива Михайлова
ДАНС отрече твърденията за натиск над Ива Михайлова
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
14-годишно момче е сред тримата загинали при тежката катастрофа в Добричко (СНИМКИ) 14-годишно момче е сред тримата загинали при тежката катастрофа в Добричко (СНИМКИ)
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Заради гъста мъгла и "черен" лед спряха движението на тирове през Петрохан Заради гъста мъгла и "черен" лед спряха движението на тирове през Петрохан
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Най-късно утре се очаква да се нормализира изцяло въздушният трафик в САЩ Най-късно утре се очаква да се нормализира изцяло въздушният трафик в САЩ
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Автомобил се блъсна в пътен знак край спирка във Варна, двама са в...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Ива Михайлова: Никой в България не ме е принуждавал да правя...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Иран атакува с дронове американски бази в Бахрейн, обявена е...
Чете се за: 00:17 мин.
По света
Гръцките власти издирват с дронове опасна вълчица в района на...
Чете се за: 01:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ