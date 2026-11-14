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Кирил Десподов се завърна след близо осем месеца с асистенция при победа на ПАОК

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Спорт
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Капитанът на българския национален отбор получи бурни овации от феновете на "Тумба“ и се отличи с голово подаване при успеха с 3:1 над Партизан

Кирил Десподов се завърна след близо осем месеца с асистенция при победа на ПАОК
Снимка: БГНЕС
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Капитанът на българския национален отбор Кирил Десподов се завърна на терена след близо осеммесечно отсъствие и се отличи с асистенция при победата на ПАОК с 3:1 над Партизан в приятелски мач в Солун. Двубоят беше част от празненствата по случай 100-годишнината на гръцкия клуб.

Българското крило се появи в игра в 71-вата минута, когато замени Тейлър, а завръщането му беше посрещнато с бурни аплодисменти от привържениците на стадион "Тумба“.

Десподов не беше играл от 22 март, когато взе участие в срещата на ПАОК срещу Волос. Впоследствие националът претърпя операция заради продължителен проблем с пръста на десния крак, който го измъчваше от месеци. Възстановяването му продължи близо осем месеца и го остави извън терените в началото на настоящия сезон.

Само осем минути след появата си на терена българинът показа, че не е загубил усета си към головите положения. В 79-ата минута Десподов изпълни ъглов удар, а Мади Камара засече топката с глава и оформи крайното 3:1 за домакините.

Малко по-късно националът създаде още една отлична възможност за Камара, но ударът на полузащитника срещна гредата.

Самият двубой започна по-добре за Партизан, който поведе още в шестата минута с попадение на Сек. ПАОК изравни в 15-ата минута чрез Джонджо Кени след подаване на Шола Шоретире, а в началото на второто полувреме Санта Мария осъществи пълния обрат с гол с глава за 2:1.

Преди началото на срещата двата отбора отбелязаха вековния юбилей на ПАОК, като беше почетена и паметта на седемте привърженици на гръцкия клуб, загинали при пътен инцидент в Румъния.

#ФК ПАОК #Кирил Десподов

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