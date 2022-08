Кирьос елиминира Медведев, Алкарас също отпадна в Монреал

Поставените на първите две позиции в схемата на тенис турнира от сериите Мастърс 1000 в Монреал бяха елиминирани още в първите си мачове. Даниил Медведев допусна обрат и загуби от Ник Кирьос със 7:6(2), 4:6, 2:6, а Карлос Алкарас отстъпи на Томи Пол със 7:6(4), 6:7(7), 6:3.



В първия сет Медведев и Кирьос бяха безгрешни и се стигна до тайбрек, спечелен от руснака. Австралиецът осъществи пробив на старта на втората част, който му позволи да изравни сетовете.

В третата решителна част лидерът в световната ранглиста не успя да открие своя ритъм и допусна два пробива. Кирьос сложи точка на спра със сервис гейм на нула след два часа игра.

His first win over a current World No. 1 in years



