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Кола се вряза в хора в Северна Германия, няколко души са пострадали

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:22 мин.
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Кола се вряза в хора в Северна Германия, няколко души са пострадали
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Автомобил се е врязал в група хора тази нощ в Северна Германия, при което полицаи са открили огън по него, съобщи днес говорителка на германската полиция, цитирана от ДПА.

При инцидента в Нойщад ам Рубенберге - в провинция Долна Саксония, северозападно от град Хановер - са ранени четирима или петима души, някои от тях тежко. Никой обаче не е в критично състояние, поясни полицейската говорителка.

Обстоятелствата около инцидента не са ясни. Заподозрените, които са били в автомобила, са избягали, изоставяйки колата. Не е известно и колко души са били те.

Според репортер на ДПА на мястото е имало щети по няколко автомобила - спукани гуми, разбити предни стъкла и дупки от куршуми.

Случката се е разиграла малко преди полунощ пред пътни полицаи, извършващи в този момент проверка. Те са открили огън по врязалия се автомобил в опит да го спрат.

Според първата версия на полицията замесените в инцидента хора са се познавали, като действията на заподозрените спрямо групата, в която се е врязала колата, са били по-скоро умишлени.

#врязала се кола #Германия

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