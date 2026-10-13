Колко пари са получили клубовете в Лига 1 за трансфери на играчи във Висшата лига

Арсенал е домакин на Лил тази вечер от 21:00 ч., а ПСЖ пътува до Манчестър Сити в сряда за мача си от груповата фаза на Шампионската лига.

Френското издание "L'équipe" прави равносметка на огромните суми, които Лига 1 получава от трансфери на играчи към Висшата лига.

4,8 милиарда евро. Това е сумата, платена от клубовете от Висшата лига за трансфери на играчи от Лига 1 през последните двадесет години. От 2006 г. насам английските клубове са купили 236 играчи от френското първенство. Това е много повече от Ла Лига или Бундеслигата. И тази тенденция се ускорява от 2025 г. насам.

До 2026 г. сумите са се увеличили драстично, както и броят на играчите, заминаващи за Англия (21). Три от най-големите трансфери през последните двадесет години се състояха това лято, включително покупката на Брадли Баркола (Ливърпул) и Аюб Буади (Манчестър Сити).

Договорът на френския национал с Ливърпул е до 2031 г. Трансферът му от Пари Сен Жермен бе официално финализиран в края на летния трансферен прозорец. Английският клуб се договори да плати първоначално 125 милиона, като сумата може да нарасне до 139-140 милиона под формата на допълнителни бонуси. Това го прави втория най-скъп входящ трансфер в историята на Ливърпул.

Трансферът на 18-годишния марокански национал Аюб Буади възлиза на 95 милиона евро, като с включените бонуси сделката може да достигне 100 милиона евро. Това е рекордна сума, плащана от английски клуб за футболист в тийнейджърска възраст. Договорът на младата звезда с „гражданите“ е за срок от 5 години – до 2031 година. Въпреки крехката си възраст, той вече има сериозен опит в Лига 1 и Шампионската лига с Лил, а през лятото на 2026 г. взе участие и на световното първенство с националния отбор на Мароко. За Сити вече записа първите си минути във Висшата лига и в Шампионската лига, като дори се отчете с асистенция в мач за Купата на Лигата.

Но в крайна сметка, кой френски клуб е продал най-скъпо своите играчи в отбори от Висшата лига?

Въпреки че Олимпик Марсилия, Олимпик Лион и ПСЖ са продали значителен брой играчи на английски клубове от 2006 г. насам, с по 24 трансфера всеки, първата позиция е за Лил, който е получил най-много пари от трансфери във Висшата лига - 748 милиона евро.